Как ИП на упрощенке или ЕСХН стать самозанятым

Предприниматели на упрощенке или сельхозналоге вправе перейти на НПД. Забирайте инструкцию, как это сделать.

Совмещать самозанятость с другими спецрежимами нельзя. Поэтому предприниматель на упрощенке или ЕСХН нужно будет сняться с учета и перейти на уплату НПД.

Для этого необходимо отправить в ИФНС уведомление о прекращении применения УСН или сельхозналога. Сделать это нужно в течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого. Обратите внимание, что предприниматель на ПСН может встать на учет НПД только после окончания срока действия патента.

Если вдруг, предприниматель решит, что НПД ему не подходит, он сможет отказаться от режима прямо в приложении «Мой налог». В разделе «Настройки» надо нажать кнопку «Сняться с учета НПД», выбрать причину снятия и подтвердить свое решение.

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