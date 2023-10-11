Маркетплейсы начали зарабатывать до 30% больше на комиссионных от микрозаймов

Финансовые маркетплейсы находят для микрофинансовых организаций клиентов, которые заинтересованы в оформлении займа. Их комиссионный доход вырос с 8-12% до 30%.

В 2023 году финансовые маркетплейсы получили больше комиссионных доходов от микрофинансовых организаций (МФО). Об этом пишет «Коммерсант».

Если в 2022 году доходы от заявок на займы составляли примерно 8-12% доходов финмаркетплейсов, то по итогам 2023 года эта доля может вырасти до 30%.

Финансовые маркетплейсы — это онлайн-площадки, на которых продаются банковские и страховые продукты, а также паевые инвестиционные фонды (ПИФы), корпоративные и государственные облигации.

За последний год доля маркетплейсов «Банки.ру» и «Сравни.ру» составила 50% от всех каналов по привлечению клиентов.

Услуги финансовых маркетплейсов по поиску клиентов на 10-15% дороже, чем привлечение людей через другие каналы.

Маркетплейсы дают качественный трафик, поскольку при подаче заявки клиент заполнил всю информацию о себе. На этом основании алгоритмы подбирают нужный продукт и направляют пользователя в ту компанию, где он с большей вероятностью оформит заем.

В 2024 году эксперты издания полагают, что темпы роста комиссий на финансовых маркетплейсах окажутся на 10-15% ниже, чем в 2023 году.

Центробанк включил займы в размере до 10 тыс. рублей в расчет долговой нагрузки заемщиков, а значит меньше клиентов смогут получить займы в МФО.