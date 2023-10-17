🎓Вебинар. Банкротство контрагента: почему важно быть готовым? 31 октября в 11:00 мск!

Даже в случае утраты контрагентом платежеспособности, своевременное участие в процедуре банкротства повысит шансы вернуть свои деньги.

На вебинаре мы дадим вам пошаговую инструкцию для вступления в процедуру банкротства контрагента в качестве полноправного лица, участвующего в деле.

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Андриясова Юлия, старший юрист-менеджер проектов отдела коммерческой практики юридического департамента АКГ «Созидание и Развитие», на вебинаре расскажет:

Как вступить в дело о банкротстве на правах кредитора должника. Сроки для включения в РТК, основания для предъявления права требования. Об особенностях предъявления требования, обеспеченного залогом имущества должника. Как оспорить включение в реестр иных кредиторов, возникновение требования которых к должнику вызывает сомнения. Как найти и вернуть активы должника. Об участии в судебных разбирательствах по признанию сделок, совершенных должником, недействительными и возврату в конкурсную массу активов, выбывших в результате таких сделок. Как осуществлять контроль за деятельностью арбитражного управляющего и обжаловать действия арбитражного управляющего, в случае нарушения им интересов кредиторов и должника. Об участии в собраниях кредиторов и избрании в комитет кредиторов. О привлечении к субсидиарной и иным видам ответственности бывших руководителей должника, и способах распоряжения правом требования к указанным лицам.

Ждем вас на вебинаре 31 октября в 11:00 мск!