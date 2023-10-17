🎓Вебинар. Банкротство контрагента: почему важно быть готовым? 31 октября в 11:00 мск!

На вебинаре мы дадим вам пошаговую инструкцию для вступления в процедуру банкротства контрагента в качестве полноправного лица, участвующего в деле.
Андриясова Юлия, старший юрист-менеджер проектов отдела коммерческой практики юридического департамента АКГ «Созидание и Развитие», на вебинаре расскажет:
Как вступить в дело о банкротстве на правах кредитора должника.
Сроки для включения в РТК, основания для предъявления права требования. Об особенностях предъявления требования, обеспеченного залогом имущества должника.
Как оспорить включение в реестр иных кредиторов, возникновение требования которых к должнику вызывает сомнения.
Как найти и вернуть активы должника. Об участии в судебных разбирательствах по признанию сделок, совершенных должником, недействительными и возврату в конкурсную массу активов, выбывших в результате таких сделок.
Как осуществлять контроль за деятельностью арбитражного управляющего и обжаловать действия арбитражного управляющего, в случае нарушения им интересов кредиторов и должника.
Об участии в собраниях кредиторов и избрании в комитет кредиторов.
О привлечении к субсидиарной и иным видам ответственности бывших руководителей должника, и способах распоряжения правом требования к указанным лицам.
Ждем вас на вебинаре 31 октября в 11:00 мск!
Комментарии1
Главный бухгалтер
Вы на вебинары приглашаете. А оправдательные документы , в обязательном порядке кассовый чек, физическому лицу не даете. Как же вас понимать? Нарушаете правила торговли?