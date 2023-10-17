Семь инвесторов купят контрольный пакет «Яндекса»

Группа инвесторов получит по 7,28% российского бизнеса «Яндекс». Сделку стоимостью в 5,5 млрд долларов могут закрыть уже в ноябре, но решение будет зависеть от администрации президента и от совета директоров компании.

Холдинг Yandex N.V., материнская компания «Яндекса», создаст дочернюю компанию в РФ и продаст ее контрольный пакет группе из семи российских инвесторов. У каждого будет доля по 7,28%. Об этом узнал «Forbes».

Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов за всю компанию с учетом дисконта в 50% на продажу иностранных активов.

Идут активные переговоры, шансы, что все закончится в этом году, довольно высокие. Все стороны заинтересованы завершить сделку до конца года. В графике стоит ноябрь, — сказал собеседник издания.

В число потенциальных инвесторов вошли: группа ВТБ, бизнесмены Владимир Потанин и Иван Таврин, основатель Faberlic и депутат Госдумы от партии «Новые люди» Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд» и генеральный директор «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев.

В переговорах также принимает участие представитель «Лукойла».

Если раньше мы писали, что руководить «Яндексом» собирается Алексей Кудрин, то после его включения в санкционные списки, управление могут передать консорциуму инвесторов. Решение будет зависеть от администрации президента и совета директоров компании.