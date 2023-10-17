Ущерб от дробления бизнеса составил больше 500 млрд рублей

За пять лет судьи разобрали 643 дела, в которых предпринимателей обвиняли в незаконном дроблении бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов.

С 2018 по 2023 год суды рассмотрели 643 дела о дроблении бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма доначислений составила 506 млрд рублей. Об этом пишет «Forbes» со ссылкой на замглавы ФНС Виктора Бациева.

Не каждое дело передают в суд, поэтому фактических проверок и доначислений может быть в два раза больше.

Есть крупные дела, где доначисления исчисляются сотнями миллионов. Но их далеко не доминирующее число, — сказал Виктор Бациев.

Предприниматели могут не знать, что их способ ведения бизнеса оказывается незаконным дроблением, поэтому Владимир Путин поручил ФНС до 15 января 2024 года определить четкие критерии дробления.

Признаков дробления может быть десятки и сотни, потому что формы предпринимательской деятельности многообразны. Но основных критериев четыре: взаимозависимость, один вид деятельности или единый технологический процесс, отсутствие операционной самостоятельности, а также деловая цель — в чем логика разделения бизнеса, — объяснил руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп» Вадим Зарипов.

При дроблении бизнеса выручка искусственно распределяется между взаимозависимыми лицами. Это позволяет не превысить лимит по доходам на упрощенной системе налогообложения, экономить на налогах и получать льготы.

В 2023 году такую схему раскрыли у блогеров Валерии Чекалиной и Елены Блиновской. В отношении предпринимателей завели уголовные дела.