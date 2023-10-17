IT-компаниям до конца 2024 года сохранят нулевую ставку налога на прибыль

Организации смогут направить сэкономленные на налогах деньги в свое развитие или инвестировать в развитие производства.

Нулевая ставка налога на прибыль будет сохранена для IT-компаний до конца 2024 года. Об этом в эфире «Россия-24» завил глава Минцифры Максут Шадаев.

У нас было важное решение принято, что до конца 2024 года у нас будет действовать нулевая ставка налога на прибыль ровно исходя из того, что компании те деньги, которые они уплачивают в бюджет как налог на прибыль, могли вкладывать или инвестировать в развитие производства, — сказал Максут Шадаев.

Льгота для IT-компаний действует с 2022 года. Ей могут воспользоваться предприятия, чья выручка от IT-деятельности составляет не меньше 70% от общей суммы доходов.

Перечень этих профильных доходов и разъяснения к нему мы разбирали здесь.