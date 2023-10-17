Бизнесмены не хотят создавать в магазинах отдельные полки с отечественными товарами

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против идеи выделять отечественным товарам приоритетную квоту на полке в магазинах. Об этом пишут «Известия».
Недавно мы писали, что депутаты при поддержке Минпромторга собираются создать в магазинах «российские полки», чтобы продвигать товары отечественных производителей.
В АКОРТ считают, что такое предложение несет риски для компаний и приведет к росту цен. Себестоимость производства российских товаров может оказаться выше аналогов. Продукция столкнется с низким потребительским спросом из-за высокой цены и низкого качества.
Безусловно, нужно поддерживать отечественных производителей, но эта поддержка должна стимулировать создание качественных брендов, которые не просто будут заполнять полки, но смогут составить конкуренцию зарубежным аналогам, — сказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Кроме того, снизится товарооборот и сократятся налоговые отчисления в бюджет. Однако Минпромторг считает иначе.
Не дать отечественному товару достаточно преференций и места на полке, отдавая предпочтение привычному и более дорогому импорту — это продолжать противодействовать развитию своих же отраслей промышленности, — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Если идею поддержат, то с 1 марта 2024 года все товары в магазинах будут разделены на отечественные и иностранные.
К российской продукции относится та, которая произведена на территории РФ, владельцами фабрик должны быть россияне или белоусы, а бренд компании – зарегистрирован на жителей России.
Доля отечественной продукции должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров в поисковой выдаче, если продажа идет в онлайн-магазине.
Комментарии7
Ирина
Россияне - знаю, а что за звери белоусы?
это те, которые с усами белыми, чё не понятно-то?)))))
Ирина
Эти, что ли?
Так они товаров не производят, только услуги оказывают.
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Стараюсь приобретать отечественные (в соотношение цена-качество), только потом импортные. Недавно видела колу, произведеную в Казахстане, удивилась😀какая на вкус не знаю
Ирина
Бизнес-сообщество, то есть люди, близкие к теме, считают:
А замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что
Кто из них заблуждается?
Ирина
И те, и другие. И не заблуждаются, а пытаются двинуть своё
Нет
Что-то я представил себе магазин "Крепеж", плотно забитый китайскими товарами - и в нём небольшая полочка с российскими.