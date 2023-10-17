Бизнесмены не хотят создавать в магазинах отдельные полки с отечественными товарами

Отечественные товары на отдельных полках не будут пользоваться спросом у потребителей из-за высокой цены и низкого качества, считают представители бизнес-сообщества.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила против идеи выделять отечественным товарам приоритетную квоту на полке в магазинах. Об этом пишут «Известия».

Недавно мы писали, что депутаты при поддержке Минпромторга собираются создать в магазинах «российские полки», чтобы продвигать товары отечественных производителей.

В АКОРТ считают, что такое предложение несет риски для компаний и приведет к росту цен. Себестоимость производства российских товаров может оказаться выше аналогов. Продукция столкнется с низким потребительским спросом из-за высокой цены и низкого качества.

Безусловно, нужно поддерживать отечественных производителей, но эта поддержка должна стимулировать создание качественных брендов, которые не просто будут заполнять полки, но смогут составить конкуренцию зарубежным аналогам, — сказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Кроме того, снизится товарооборот и сократятся налоговые отчисления в бюджет. Однако Минпромторг считает иначе.

Не дать отечественному товару достаточно преференций и места на полке, отдавая предпочтение привычному и более дорогому импорту — это продолжать противодействовать развитию своих же отраслей промышленности, — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Если идею поддержат, то с 1 марта 2024 года все товары в магазинах будут разделены на отечественные и иностранные.

К российской продукции относится та, которая произведена на территории РФ, владельцами фабрик должны быть россияне или белоусы, а бренд компании – зарегистрирован на жителей России.

Доля отечественной продукции должна быть не более 50% или 50 первых карточек товаров в поисковой выдаче, если продажа идет в онлайн-магазине.