Предприниматели хотели бы увеличить число своих сотрудников, при этом поднимать зарплату не хотят

Компании жалуются на нехватку рук, но индексируются зарплаты только по уровню инфляции. Делать рабочие места более привлекательными за счет увеличения зарплаты бизнес пока не планируют.

По данным исследования Б1, в 2023 году 42% предприятий в РФ хотели бы увеличить число своих сотрудников — в среднем на 13%. При этом часть из них, особенно в сфере промышленности, жалуются на сложности с подбором квалифицированных сотрудников — закрытие вакансии может занимать до четырех месяцев, сообщает «Коммерсантъ».

Чаще всего о дефиците кадров заявляют представители промышленных и сельхозпредприятий, реже всех — компании из сфер торговли и услуг.

При этом, даже с учетом сложностей с подбором необходимых кадров, бизнес пока не готов массово повышать зарплаты.

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