Предприниматели хотели бы увеличить число своих сотрудников, при этом поднимать зарплату не хотят

По данным исследования Б1, в 2023 году 42% предприятий в РФ хотели бы увеличить число своих сотрудников — в среднем на 13%. При этом часть из них, особенно в сфере промышленности, жалуются на сложности с подбором квалифицированных сотрудников — закрытие вакансии может занимать до четырех месяцев, сообщает «Коммерсантъ».
Чаще всего о дефиците кадров заявляют представители промышленных и сельхозпредприятий, реже всех — компании из сфер торговли и услуг.
При этом, даже с учетом сложностей с подбором необходимых кадров, бизнес пока не готов массово повышать зарплаты.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
а как же быть с этит начинаниями??https://www.klerk.ru/buh/news/584362/