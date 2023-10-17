Центробанк повысил прогноз по инфляции до 7-7,5%

Цель по инфляции в пределах 4% будет достигнута только в 2024 году. Чтобы достичь этой цели, ЦБ повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых.

27 октября 2023 года совет директоров Центробанка изменил прогноз по инфляции на 2023 год. Показатель будет на уровне 7-7,5%. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Годовая инфляция повысилась до 6,6%, тогда как в сентябре 2023 года показатель был на уровне 6%.

В 2024 году годовая инфляция должна снизиться до 4-4,5%. Чтобы это произошло, ЦБ поднял ключевую ставку с 13% до 15%.

В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году, — говорится в сообщении.

Такое решение регулятор принял из-за того, что внутренний спрос продолжает превышать возможности расширения производства товаров и оказания услуг. Инфляционные ожидания остаются на высоком уровне, как и темпы роста кредитования.