🍂 ЕНП резервируют в имущественные налоги и меняют сумму в уведомлении по QR-коду, но она не меняется. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные новости уходящей недели, которые вы могли пропустить.

🔎 После зачета сальдо ЕНС в имущественные налоги по QR-коду вам покажут актуальный долг

Мы на практике протестировали это обещание налоговиков. Не работает.

👊 К концу 2023 года налоговики обещают штрафы за уведомления

Сейчас за несвоевременное представление уведомлений не штрафуют. Но скоро все изменится, предупреждают налоговики. Штраф будет, в том числе, за уведомление с ошибками.

💰 Главным бухгалтерам нужно больше всего денег для счастья

Чтобы почувствовать себя счастливыми, главным бухгалтерам нужно получать 300 тысяч рублей в месяц, тогда как сейчас они в среднем зарабатывают 190 тысяч рублей.

🚮 Поменяют форму 6-НДФЛ

В новом отчете будет еще больше строк. Надо будет расшифровывать (по периодам) удержанную сумму НДФЛ и возвращенную. В комментариях – «восторги» бухгалтеров от этого нововведения.

🙆 Главбухи жалуются, что их заставляют бесплатно вести воинский учет

Роструд пояснил, что возложить эти обязанности на главбуха можно, но только по согласию и за дополнительную плату.

🔃 ФНС разъяснила, как деньги ИП с ЕНС списывают в счет личных имущественных налогов

Сальдо ЕНС резервируют в счет имущественных налогов, но если будут долги по другим налогам – разрезервируют.