🍣 Для льготы по НДС зарплата в общепите должна быть не ниже средней по коду ОКВЭД 56

Как ее считают и с чем сравнивают, рассказал Минфин в письме от 15.08.2023 № 03-07-07/76644.
Среднюю по компании надо считать по данным РСВ. Учитывают всех сотрудников, которые работали по трудовым договорам.
Алгоритм такой:
1) считают среднюю за каждый месяц 2023 года (начисления делят на численность);
2) суммируют все средние за все месяцы;
3) полученную сумму делят на 12;
4) сравнивают свой средний со средним в регионе по данным Росстата.
Новые условия освобождения услуг общепита от НДС в 2024 году мы разбирали здесь.
Вопрос задал ИП из Тюменской области, в которую входят два региона – ХМАО и ЯНАО и данные статистики идут в двух видах – отдельно Тюменская область и вместе с этими регионами.
Если ИП сдает РСВ в Тюмени, то данные Росстата ему тоже надо смотреть по Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО). Аналогичные разъяснения для общепита этого региона Минфин давал в письме от 27.07.2023 № 03-07-07/69938.
Данные из Росстата берут по коду ОКВЭД 56. И не важно, какой код ОКВЭД есть у ИП в ЕГРИП. Если у ИП заявлены коды 56.1 и 56.2, смотреть надо на данные по коду 56.
Информацию Росстата ищите здесь (показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 года»).
Например, за 8 месяцев 2023 года средняя зарплата сотрудников общепита в Москве – 51,7 тыс. рублей.
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