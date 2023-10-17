🍣 Для льготы по НДС зарплата в общепите должна быть не ниже средней по коду ОКВЭД 56

Чтобы в 2024 году не платить НДС, общепит на ОСНО должен в 2023 году платить сотрудникам зарплату не ниже средней по отрасли в регионе.

Как ее считают и с чем сравнивают, рассказал Минфин в письме от 15.08.2023 № 03-07-07/76644.

Среднюю по компании надо считать по данным РСВ. Учитывают всех сотрудников, которые работали по трудовым договорам.

Алгоритм такой: 1) считают среднюю за каждый месяц 2023 года (начисления делят на численность); 2) суммируют все средние за все месяцы; 3) полученную сумму делят на 12; 4) сравнивают свой средний со средним в регионе по данным Росстата.

Новые условия освобождения услуг общепита от НДС в 2024 году мы разбирали здесь.

Вопрос задал ИП из Тюменской области, в которую входят два региона – ХМАО и ЯНАО и данные статистики идут в двух видах – отдельно Тюменская область и вместе с этими регионами.

Если ИП сдает РСВ в Тюмени, то данные Росстата ему тоже надо смотреть по Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО). Аналогичные разъяснения для общепита этого региона Минфин давал в письме от 27.07.2023 № 03-07-07/69938.

Данные из Росстата берут по коду ОКВЭД 56. И не важно, какой код ОКВЭД есть у ИП в ЕГРИП. Если у ИП заявлены коды 56.1 и 56.2, смотреть надо на данные по коду 56.

Информацию Росстата ищите здесь (показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике с 2017 года»).

Например, за 8 месяцев 2023 года средняя зарплата сотрудников общепита в Москве – 51,7 тыс. рублей.

Больше нюансов про НДС узнаете на курсе повышения квалификации Бухгалтер на ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность.

Вы разберетесь в деталях и сложностях отчетности на общей системе налогообложения, обретете профессиональную уверенность и получите:

практический навык работы с отчетностью в самых разных ситуациях;

актуальные знания по изменениям 2023 года;

экспертную поддержку.

Посмотреть программу

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.