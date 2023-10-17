Теле2, Билайн и Мегафон больше не будут брать деньги за раздачу интернета

В сентябре 2023 года Федеральная антимонопольная служба выдала четырем операторам мобильной связи предупреждение об отмене дополнительной платы за раздачу интернет-трафика со смартфонов. Теле2, Билайн и Мегафон прекратят брать деньги с абонентов . Об этом сказано на сайте ФАС.
Мегафон с 23 октября 2023 года отменил плату за раздачу интернета, но предупредил, что могут быть отдельные технические сбои.
С 22 ноября 2023 года Теле2 перестанет брать деньги с новых клиентов за подключение телефона в качестве точки доступа и в режиме модема. С 19 декабря плату отменят для всех действующих абонентов.
До 1 декабря 2023 года Билайн пересмотрит свои тарифные планы, чтобы исполнить предупреждение ФАС.
Недавно мы писали, что в августе 2023 года ФАС обработало большое количество жалоб от абонентов. После изучения материалов и деталей, ведомство решило, что в действиях операторов «большой четверки» есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Комментарии6
Ирина
А МТС рыжее всех рыжих? Им можно?
Главный бухгалтер
ждём отзывов от других трёх "а что, так можно было?"
)))))))))))))))))))))))))
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
обманут?
Главный бухгалтер
ну зачем же обманывать? всё по честному:
Не будут брать деньги за одну услугу - увеличат стоимость всех других услуг!
Особенно будут рады те, которые никогда и не раздавали тырнету, и даже не пользовались им!
похоже на заказуху.
и да, Татьяна-Васильевна, обманут. просто переиграют основные тарифы и введут доп платы за всё остальное, кроме раздачи интернета
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
вот-вот, мы как всегда в ж (опе)