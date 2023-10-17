Теле2, Билайн и Мегафон больше не будут брать деньги за раздачу интернета

Трое из четырех мобильных оператора готовы исполнить предупреждение ФАС и отменят плату за раздачу интернета с мобильных устройств.

В сентябре 2023 года Федеральная антимонопольная служба выдала четырем операторам мобильной связи предупреждение об отмене дополнительной платы за раздачу интернет-трафика со смартфонов. Теле2, Билайн и Мегафон прекратят брать деньги с абонентов . Об этом сказано на сайте ФАС.

Мегафон с 23 октября 2023 года отменил плату за раздачу интернета, но предупредил, что могут быть отдельные технические сбои.

С 22 ноября 2023 года Теле2 перестанет брать деньги с новых клиентов за подключение телефона в качестве точки доступа и в режиме модема. С 19 декабря плату отменят для всех действующих абонентов.

До 1 декабря 2023 года Билайн пересмотрит свои тарифные планы, чтобы исполнить предупреждение ФАС.

Недавно мы писали, что в августе 2023 года ФАС обработало большое количество жалоб от абонентов. После изучения материалов и деталей, ведомство решило, что в действиях операторов «большой четверки» есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.