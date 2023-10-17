🧨Самые важные изменения в ТК, которые касаются всех

Как правильно работать с сотрудниками, чтобы в 2024 году ничего не нарушить, расскажет Елена Пономарева на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве.

В Трудовом кодексе появились изменения и дополнения. Прежде всего они касаются порядка оплаты переработок, премирования, выплат дистанционным работникам.

Есть нововведения по отдельным категориям сотрудников, а также появился новый порядок заполнения электронных трудовых книжек (п.1.1 ЕФС-1).

Как не запутаться в большом количестве информации поможет Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Узнайте все о работе с кадрами на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 5 декабря!

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На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

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