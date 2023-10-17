Что изменится в 6-НДФЛ: разъяснения ФНС

Утвердили форму расчета 6-НДФЛ, порядок ее заполнения, а также справки о полученных доходах и удержанных суммах налога.

Об этом рассказывает ФНС.

В новой форме показатели раздела 1 и раздела 2 структурировали для установления контролей корректности заполнения показателей. Это упрощает самостоятельный контроль достоверности отчетности, который ведет налоговый агент еще до момента представления ее в ИФНС, сообщает ФНС.

Также из расчета 6-НДФЛ исключены отдельные строки, не влияющие на расчет налога:

сумма дохода, исчисленная в виде дивидендов;

начисленная по трудовым и гражданско-правовым договорам.

Кроме того, в новой форме справки о доходах (Приложение № 1 к расчету 6-НДФЛ) исключена строка «Сумма налога перечисленная».

Новая форма применяется начиная с отчета за 1 квартал 2024 года.

Про новую форму 6-НДФЛ мы рассказывали здесь.