Что изменится в 6-НДФЛ: разъяснения ФНС

Об этом рассказывает ФНС.
В новой форме показатели раздела 1 и раздела 2 структурировали для установления контролей корректности заполнения показателей. Это упрощает самостоятельный контроль достоверности отчетности, который ведет налоговый агент еще до момента представления ее в ИФНС, сообщает ФНС.
Также из расчета 6-НДФЛ исключены отдельные строки, не влияющие на расчет налога:
сумма дохода, исчисленная в виде дивидендов;
начисленная по трудовым и гражданско-правовым договорам.
Кроме того, в новой форме справки о доходах (Приложение № 1 к расчету 6-НДФЛ) исключена строка «Сумма налога перечисленная».
Новая форма применяется начиная с отчета за 1 квартал 2024 года.
Про новую форму 6-НДФЛ мы рассказывали здесь.
Комментарии4
Главный бухгалтер
!!!!!!! ну я же говорил в соседней статье, что всё это делается для упрощения!
Этим словом, теперь будут всё что угодно оправдывать!
Ирина
Прикольно. А у них там КБК с этого года разный. Опять объединят?
Главный бухгалтер
КБК разный - они и так делятся на разные листочки. Незачем выделять из общего начисленного в том числе отдельными строчками.
Ирина
А, это они об этом...