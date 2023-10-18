Новости для бухгалтера
Кредитование

47 млн человек живут с кредитами и займами

За полгода число заемщиков выросло на 2 млн человек. У населения стали популярными кредитные карты, их получили 23 млн клиентов.
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В первом полугодии 2023 года число заемщиков увеличилось на 2 млн человек, сейчас их общее число составляет 47 млн. Об этом сказано на сайте Центробанка.

Рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности и долговой нагрузки на клиентов банка. Три и больше кредитных договоров есть у 11,2 млн человек.

Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными, — говорится в сообщении.

Ипотеку выплачивают более 10 млн россиян. Каждый второй кредит на покупку жилья был выдан более чем на 25 лет.

39% ипотечных договоров будут погашены, когда заемщикам на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.

Около 6% клиентов брали потребительский кредит, чтобы оплатить первоначальный взнос.

Центробанк продолжит принимать меры, которые сдержат дальнейший рост закредитованности населения.

Комментарии

2
  • Логотип duffy
    duffy 35 минут назад

    Светлана Свиридова

    >>их общее число составляет 47 млн

    100 млн ещё где-то бегают

    • Логотип ToT
      ToT
      Сотрудник
      28 минут назад

      Борис МальцевфаундерКлерк

      ))))  Думаю, уже 80 млн осталось 

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