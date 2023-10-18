47 млн человек живут с кредитами и займами

В первом полугодии 2023 года число заемщиков увеличилось на 2 млн человек, сейчас их общее число составляет 47 млн. Об этом сказано на сайте Центробанка.
Рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности и долговой нагрузки на клиентов банка. Три и больше кредитных договоров есть у 11,2 млн человек.
Особенной популярностью у населения пользуются кредитные карты: уникальных заемщиков по ним за год стало больше на 3 млн. Их общее число составило 23 млн и сравнялось с количеством заемщиков по кредитам наличными, — говорится в сообщении.
Ипотеку выплачивают более 10 млн россиян. Каждый второй кредит на покупку жилья был выдан более чем на 25 лет.
39% ипотечных договоров будут погашены, когда заемщикам на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.
Около 6% клиентов брали потребительский кредит, чтобы оплатить первоначальный взнос.
Центробанк продолжит принимать меры, которые сдержат дальнейший рост закредитованности населения.
Комментарии2
Светлана Свиридова
>>их общее число составляет 47 млн
100 млн ещё где-то бегают
Борис МальцевфаундерКлерк
)))) Думаю, уже 80 млн осталось