У 60% клиентов МФО есть просрочки платежей свыше 90 дней

Средняя сумма задолженности одного клиента микрофинансовых организаций за год выросла с 36,4 до 41,8 тысяч рублей.

Порядка 60% клиентов микрофинансовых организаций (МФО) имеют просроченные платежи свыше 90 дней. Об этом сказано в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Средняя сумма долга на одного заемщика в июле 2023 года увеличилась до 41,8 тыс. рублей, тогда как в июле 2022 средний долг составлял 36,4 тыс.

Закредитованность граждан по займам МФО остается на высоком уровне. Высокий уровень неплатежеспособных заемщиков МФО (порядка 60% имеют заем с просроченными платежами свыше 90 дней) и доли реструктуризации в портфеле (18,2%) — основные факторы роста задолженности на одного заемщика, — говорится в исследовании.

На 1 июля 2023 года один заем в МФО есть у 5,4 млн человек. Это 69% от общего числа должников. Годом ранее этот показатель составлял 5,2 млн человек.

У 800 тыс. человек есть четыре и более займов у микрофинансовых организаций. По данным на июль 2022 года несколько быстрых кредитов оформили 600 тыс. клиентов.