За спам-звонки и рекламу микрозаймов могут оштрафовать до 1,6 млн рублей

Авторы инициативы должны обосновать кратное увеличение штрафов за ненадлежащую рекламу и спам-звонки с предложениями оформить микрозаймы, тогда кабмин одобрит законопроект.

Правительство поддержало законопроект о штрафах за спам-звонки и ненадлежащую рекламу микрофинансовых услуг. Об этом пишет «ТАСС».

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний ко второму чтению, — сказали в кабмине.

Авторам инициативы нужно обосновать кратное увеличение штрафов и ввести новый субъект административной ответственности за рекламу микрозаймов и спам-звонки.

Сейчас кредитные организации за ненадлежащую рекламу услуг, которые связаны с предоставлением и погашением кредита, могут оштрафовать на 800 тыс. рублей.

Эту сумму предлагается увеличить до 1,6 млн рублей, а практику распространить еще и на микрофинансовые компании.