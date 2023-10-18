Отпуск за прошлые годы можно включить в график отпусков

Если сотрудник не догулял отпуска за прошлые годы, то право на них не сгорает. Их можно взять в текущем году – по графику или вне графика по соглашению с работодателем.

Об этом сообщает Роструд в письме от 11.10.2023 № ПГ/21367-6-1.

При этом часть каждого отпуска, превышающая 28 дней, может быть заменена денежной компенсацией.

То есть, выплатить компенсацию работодатель может только в том случае, если продолжительность каждого из неиспользованных ежегодных отпусков превышает 28 календарных дней, и только за ту часть, которая превысит 28 дней.

Про заполнение графика отпусков и оформление других документов для отпуска мы рассказывали тут.

Для получения компенсации взамен отпуска работнику необходимо написать заявление.

Однако замена части отпуска компенсацией является правом, а не обязанностью работодателя, то есть он может и отказать работнику.

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