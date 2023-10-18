Если уполномоченный представитель сменил КЭП, действие электронной доверенности не прекращается

Электронная доверенность применяется как еще один способ создания доверенностей, и не мешает применять бумажные доверенности при сдаче отчетов по ТКС.

Об этом сообщает ФНС в письме от 18.10.2023 № ЗГ-3-26/13425.

Все основания для прекращения доверенности перечислены в статье 188 ГК. Этот перечень закрытый.

Доверенность прекращается в случаях:

истечения ее срока;

отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;

прекращения юрлица, от имени которого или которому выдана доверенность;

смерти гражданина, которому выдана доверенность или которое ее выдало;

введения в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства.

Внедрение электронной доверенности и ЭДО с ФНС не отменяет действие бумажных доверенностей.

При этом подтверждение полномочий уполномоченных представителей после 01.03.2024 будет идти по электронным доверенностям.

Прекращение использования квалифицированных сертификатов сотрудников юрлиц или замена КЭП уполномоченного представителя в рамках действующей доверенности не являются основаниями для прекращения действия этой доверенности.

Ранее ФНС поясняла, что при смене директора компании менять МЧД на представителя не надо.