Если уполномоченный представитель сменил КЭП, действие электронной доверенности не прекращается

Об этом сообщает ФНС в письме от 18.10.2023 № ЗГ-3-26/13425.
Все основания для прекращения доверенности перечислены в статье 188 ГК. Этот перечень закрытый.
Доверенность прекращается в случаях:
истечения ее срока;
отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
прекращения юрлица, от имени которого или которому выдана доверенность;
смерти гражданина, которому выдана доверенность или которое ее выдало;
введения в отношении представляемого или представителя процедуры банкротства.
Внедрение электронной доверенности и ЭДО с ФНС не отменяет действие бумажных доверенностей.
При этом подтверждение полномочий уполномоченных представителей после 01.03.2024 будет идти по электронным доверенностям.
Прекращение использования квалифицированных сертификатов сотрудников юрлиц или замена КЭП уполномоченного представителя в рамках действующей доверенности не являются основаниями для прекращения действия этой доверенности.
Ранее ФНС поясняла, что при смене директора компании менять МЧД на представителя не надо.
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