МТС отказывается отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств

Оператор мобильной связи МТС не собирается отменять платную раздачу интернета. Безлимитный доступ ухудшит качество связи для большинства абонентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз компании.
У МТС есть разные тарифы для мобильных устройств, для персональных компьютеров и ноутбуков. Если стоимость пакетов выровнять и разрешить бесплатно раздавать интернет, то компании придется поднять цены сразу на все предложения.
Таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик, — сказали в МТС.
Также оператор отметил, что зачастую мобильный интернет используется для торрентов и стриминга, то есть для обмена большими данными, которые нагружают сеть. Это может привести к ухудшению качества связи.
Недавно мы писали, что ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. С решением службы согласились Теле2, Билайн и Мегафон.
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