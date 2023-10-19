МТС отказывается отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств

Если пользователи будут бесплатно раздавать безлимитный интернет со смартфонов, то компании придется повысить стоимость своих тарифов. Кроме того, большая нагрузка на сеть ухудшит качество мобильной связи.

Оператор мобильной связи МТС не собирается отменять платную раздачу интернета. Безлимитный доступ ухудшит качество связи для большинства абонентов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз компании.

У МТС есть разные тарифы для мобильных устройств, для персональных компьютеров и ноутбуков. Если стоимость пакетов выровнять и разрешить бесплатно раздавать интернет, то компании придется поднять цены сразу на все предложения.

Таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик, — сказали в МТС.

Также оператор отметил, что зачастую мобильный интернет используется для торрентов и стриминга, то есть для обмена большими данными, которые нагружают сеть. Это может привести к ухудшению качества связи.

Недавно мы писали, что ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. С решением службы согласились Теле2, Билайн и Мегафон.