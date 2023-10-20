📌 Что налоговики проверят в 6-НДФЛ, прежде чем отразить данные на ЕНС

Все суммы в разделе 1 формы 6-НДФЛ должны быть положительными.

Проект с контрольными соотношениями для деклараций в целях статьи 11.3 НК опубликован на федеральном портале.

Речь идет о контрольных соотношениях (КС), при нарушении которых отражение данных на ЕНС будет только после камеральной проверки.

Про этот проект мы писали тут.

В 6-НДФЛ будут проверять только раздел 1, ведь начисление НДФЛ на ЕНС идет по нему, а не по разделу 2.

КС описаны отдельно для 6-НДФЛ за периоды до 2023 года, за 2023 год и с 01.01.2024.

Напомним, с 2024 года будет новая форма 6-НДФЛ с более подробной информацией в разделе 1 в части возвращенного налога. Надо будет указывать его не общей суммой, а расписывать по 4 периодам.

Сумма удержанного налога не должна быть меньше суммы возвращенного налога.

В частности, для отчетов за 2023 год:

сумма (строка 021 + строка 022 + строка 023 + строка 024) всех разделов 1 должна быть больше суммы строк 032 всех разделов 1.

Для отчетов с 2024 года:

сумма (строка 021 + строка 022 + строка 023 + строка 024) всех разделов 1 должна быть больше суммы (строка 031 + строка 032 + строка 033 + строка 034) всех разделов 1.

Действующая форма 6-НДФЛ — здесь.