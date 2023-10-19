Банки повышают ставки по вкладам до 15% годовых

Средняя доходность по вкладам остается на уровне 11,2%, даже несмотря на рост ключевой ставки. Повышение ставок используют как маркетинговый инструмент.

После изменения ключевой ставки крупные банки начали повышать ставки по депозитам до 15%. Однако средняя доходность остается немного выше 11,2%. Об этом пишет «Коммерсант».

Реальная доходность по вкладам в целом примерно на 2 п. п. ниже ключевой ставки ЦБ. Максимальные ставки банки предлагают в рамках маркетинговых инструментов, — сказал зампред правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Максимальная ставка по вкладам в Сбербанке выросла до 14% годовых, ВТБ с 1 ноября 2023 года предлагает новым клиентам открыть накопительный счет по ставке 15%. Также до 15% увеличил доходность вкладчиков и Альфа-банк.

Газпромбанк повысит ставку по накопительному счету до 15%, а по вкладам максимально можно получить 14% годовых.

Ставки по вкладам растут, но темпы роста даже ниже, чем на предыдущей неделе, — сказали в аналитическом центре платформы «Финуслуги» Московской биржи.

Эксперты издания считают, что приток средств на депозиты будет стремительным и превысит 40-41 трлн рублей.