⚡ ФНС исправила свою ошибку в коде периода для взносов

Взносы за декабрь можно заплатить в декабре и ФНС зарезервирует их. Но для этого нужно уведомление (или платежка-02).

Такое разъяснение ФНС давала ранее в письме от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@. О нем мы рассказывали тут.

Но в том письме ФНС допустила опечатку. Там сказано, что в уведомлении на взносы за декабрь нужно уведомление с кодом периода 34/3. Это неправильный код. Правильный – 34/03.

Чтобы не вводить в заблуждение налоговиков и налогоплательщиков, ФНС исправила свою ошибку. Вышло новое письмо от 25.10.2023 № БС-4-11/13585, в котором абзац с ошибкой из предыдущего письма изложен в новой редакции.

Код периода для взносов за декабрь, уплаченных в декабре, такой:

34/03 – в уведомлении, если платить платежкой-01;

МС.12.2023 – в платежке, если платить платежкой-02.

Имейте в виду, что ваше уведомление проверят на контрольные соотношения. В них, в частности, заложено соответствие КБК и кода периода.

Про новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП мы рассказывали тут.

Что касается платежек-02, то они применяются только до 31.12.2023. С 2024 такая платежка точно не пройдет. ЦБ обновил правила проверки. Читайте про них тут и тут.