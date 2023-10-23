⚡ ФНС исправила свою ошибку в коде периода для взносов

Такое разъяснение ФНС давала ранее в письме от 11.10.2023 № БС-4-11/13010@. О нем мы рассказывали тут.
Но в том письме ФНС допустила опечатку. Там сказано, что в уведомлении на взносы за декабрь нужно уведомление с кодом периода 34/3. Это неправильный код. Правильный – 34/03.
Чтобы не вводить в заблуждение налоговиков и налогоплательщиков, ФНС исправила свою ошибку. Вышло новое письмо от 25.10.2023 № БС-4-11/13585, в котором абзац с ошибкой из предыдущего письма изложен в новой редакции.
Код периода для взносов за декабрь, уплаченных в декабре, такой:
34/03 – в уведомлении, если платить платежкой-01;
МС.12.2023 – в платежке, если платить платежкой-02.
Имейте в виду, что ваше уведомление проверят на контрольные соотношения. В них, в частности, заложено соответствие КБК и кода периода.
Про новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП мы рассказывали тут.
Что касается платежек-02, то они применяются только до 31.12.2023. С 2024 такая платежка точно не пройдет. ЦБ обновил правила проверки. Читайте про них тут и тут.
Комментарии1
Главный бухгалтер
Имейте в виду, что ваши денежки зачтутся туда, куда захочет налоговая. В не зависимости от того, сдавали ли вы Уведомление или нет, и правильным ли оно оказалось или нет.
Просто напросто помните одно единственное правило: пополнять ЁНС вы всегда можете на любую сумму и не ограниченное количество раз.
Желательно это делать как можно в бОльших размерах и почаще. Вот и все премудрости работы с налоговой и учёте налогов.
Просто платите! Тем более, что в платёжном поручении ошибиться теперь не возможно!
Если бы кто-нибудь мне про это рассказал бы ещё пару лет назад или раньше - подумал бы что человек просто сумасшедший и очень далёк ото всего.
Теперь... теперь я сам про это пишу!