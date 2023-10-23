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Самый большой оборот у магазинов спортивных товаров. Они зарабатывают по 2,6 млн рублей в месяц

Одна торговая точка по продаже спортивного питания и товаров для занятия спортом в месяц зарабатывает 2,6 млн рублей.
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«Тинькофф Бизнес» изучил 20 категорий розничного офлайн-бизнеса, чтобы определить, в каких сферах сейчас самые высокие обороты, наибольшие средние чеки и где самая низкая конкуренция. Об этом сказано на сайте банка.

Больше всего покупок приходится на продуктовые магазины. Каждая торговая точка пробивает около 5 тыс. чеков. Стоимость средней покупки составляет 390 рублей.

Самый маленький средний чек у покупателей книжных и канцелярских магазинов – 360 рублей.

В мебельных и строительных магазинах покупатели оставляют в среднем по 11 400 рублей за одну покупку. Это самый большой показатель по среднему чеку.

Наибольший оборот показывают магазины спортивных товаров и спортивного питания, в месяц выходит по 2,6 млн рублей с каждой точки.

На втором месте – продавцы электроники и бытовой техники, которые зарабатывают по 2,1 млн рублей с магазина. На третьем — магазины игрушек и товаров для хобби, их месячный оборот — 2 млн рублей.

Высокая конкуренция в городах-миллионниках среди продавцов продуктов питания. В радиусе 1,5 км расположены в среднем 26 магазинов.

Наименьшая конкуренция у ателье и магазинов с товарами для рукоделия и творчества. На 10 квадратных километров приходится только одна торговая точка.

Недавно мы писали, что «Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный и доступный для любых предпринимателей сервис «Компас», который помогает определить лучшее место для открытия бизнеса.

Комментарии

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  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    52 минуты назад

    Светлана Вейс

    Работала у оптовика спортивного питания, мы его между собой кормом называли😁

  • Логотип Монах_друг да Винчи
    Монах_друг да Винчи 17 минут назад

    Самый большой оборот от продажи сигарет. на примере розничного продуктового магазина. за хлеб, молочку надо было платить 2 тыс в неделю, за сигареты 15 тыс. 1 раз в три дня. 

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