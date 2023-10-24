НДС с компенсации арендодателю не идет на вычет, даже если есть счет-фактура

Арендатор платит арендодателю компенсацию за то, что прерывает договор аренды. У арендодателя будет НДС, а у арендатора не будет вычета по НДС.

Речь идет о компенсации арендодателю недополученной выручки до конца срока аренды. Такая компенсация может быть предусмотрена договором.

Ранее Минфин в письме от 12.08.2022 № 03-07-11/78840 пояснял, что такая компенсация связана с оплатой реализованных услуг, поэтому у арендодателя она идет в базу по НДС.

А что с вычетом по НДС у бывшего арендатора? Вычета не будет, отвечает Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-07-11/81032.

Арендодатель должен составить счет-фактуру в одном экземпляре.

У арендатора, который выплатил компенсацию недополученной арендодателем выручки в связи с досрочным расторжением договора, оснований для вычета НДС, исчисленного арендодателем, не имеется.

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