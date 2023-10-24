НДС с компенсации арендодателю не идет на вычет, даже если есть счет-фактура

Речь идет о компенсации арендодателю недополученной выручки до конца срока аренды. Такая компенсация может быть предусмотрена договором.
Ранее Минфин в письме от 12.08.2022 № 03-07-11/78840 пояснял, что такая компенсация связана с оплатой реализованных услуг, поэтому у арендодателя она идет в базу по НДС.
А что с вычетом по НДС у бывшего арендатора? Вычета не будет, отвечает Минфин в письме от 25.08.2023 № 03-07-11/81032.
Арендодатель должен составить счет-фактуру в одном экземпляре.
У арендатора, который выплатил компенсацию недополученной арендодателем выручки в связи с досрочным расторжением договора, оснований для вычета НДС, исчисленного арендодателем, не имеется.
Аренда в бухучете отражается по нормам ФСБУ 25/2018. Хотите разобраться в нем? Поможет онлайн-курс «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».
Сейчас стоимость курса снижена на 56% – до 4 990 руб.
После обучения вы:
переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.
сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.
получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, просто в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».
Комментарии