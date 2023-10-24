🍫 Бесплатную раздачу продуктов на грани просрочки освободят от НДС

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесли в Госдуму.
Речь идет о продуктах в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воде.
Продуктов детского, диетического питания и алкогольной продукции эта льгота не будет касаться.
Порядок передачи продуктов с истекающим сроком годности на безвозмездной основе установит правительство.
С помощью этой нормы одновременно будет решена проблема последующей переработки этих товаров и их нехватки у отдельных социальных групп, говорится в пояснительной записке.
Сейчас, если магазин бесплатно будет раздавать такие продукты, он будет платить НДС.
Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.
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