🍫 Бесплатную раздачу продуктов на грани просрочки освободят от НДС

Передача на безвозмездной основе пищевых продуктов с истекающим сроком годности может стать необлагаемой НДС операцией.

Законопроект с такой поправкой в НК РФ внесли в Госдуму.

Речь идет о продуктах в натуральном или переработанном виде, употребляемых в пищу, а также бутилированной питьевой воде.

Продуктов детского, диетического питания и алкогольной продукции эта льгота не будет касаться.

Порядок передачи продуктов с истекающим сроком годности на безвозмездной основе установит правительство.

С помощью этой нормы одновременно будет решена проблема последующей переработки этих товаров и их нехватки у отдельных социальных групп, говорится в пояснительной записке.

Сейчас, если магазин бесплатно будет раздавать такие продукты, он будет платить НДС.

Авторы проекта – депутаты от ЛДПР.