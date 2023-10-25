Глава Лиги безопасного интернета: задержания блогера Аяза Шабутдинова ждали давно

По мнению Екатерины Мизулиной, блогер занимался инфомошенничеством и обманывал людей.

Примерно с апреля 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ждала ареста предпринимателя Аяза Шабутдинова. Об этом сказано в ее телеграм-канале.

«Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов», — заявила Мизулина.

Также она добавила, что Шабутдинов не последний, кто будет задержан за ведение подобной деятельности.

Задержание Аяза Шабутдинова.

Стоимость обучающих курсов Аяза Шабутдинова доходила до 1 млн рублей, пишет «Коммерсант». Потерпевшие утверждают, что суть уроков сводилась к тому, что «надо верить в себя — и все получится».

Основанием стали заявления восьми предпринимателей, заплативших за курсы в общей сложности 5 млн рублей.

Недавно мы писали, что руководитель компании Аяза Шабутдинова назвал обвинения предпринимателя необоснованными.