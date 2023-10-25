Глава Лиги безопасного интернета: задержания блогера Аяза Шабутдинова ждали давно

Примерно с апреля 2023 года глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ждала ареста предпринимателя Аяза Шабутдинова. Об этом сказано в ее телеграм-канале.
«Человек долгое время занимался инфомошенничеством, обманывал людей и уклонялся от уплаты налогов», — заявила Мизулина.
Также она добавила, что Шабутдинов не последний, кто будет задержан за ведение подобной деятельности.
Стоимость обучающих курсов Аяза Шабутдинова доходила до 1 млн рублей, пишет «Коммерсант». Потерпевшие утверждают, что суть уроков сводилась к тому, что «надо верить в себя — и все получится».
Основанием стали заявления восьми предпринимателей, заплативших за курсы в общей сложности 5 млн рублей.
Недавно мы писали, что руководитель компании Аяза Шабутдинова назвал обвинения предпринимателя необоснованными.
Комментарии4
Борис МальцевфаундерКлерк
Как же отвратительна власть, которая так гнобит предпринимателей
Император Человечества
всех инфоцыган нужно набутылить
Борис МальцевфаундерКлерк
А кто это такие?
Почему эти люди не обратились в суд?
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Просмотрел видео. Не вижу ничего запрещенного при изъятии. На видео временами отключают звук и скрывают лица понятых. С какой целью это делалось?