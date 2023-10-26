🚩 В ТК хотят день России заменить на день революции

Законопроект внесен в Госдуму.

Изменения такие: исключить праздник 12 июня;

ввести праздник 7 ноября – День Октябрьской Социалистической революции.

Автор проекта – депутат от КПРФ Анжелика Глазкова.

В пояснительной записке говорится, что многие не считают 12 июня праздником. Более того, люди считают, что 12 июня 1991 года стало началом развала страны и праздновать здесь нечего.

А вот 7 ноября является датой начала самого успешного периода развития нашей страны, считает автор проекта.

Революция дала людям:

8-часовой рабочий день;

бесплатное среднее и высшее образование;

подлинное равноправие женщин, включая отпуск по уходу за ребенком;

ликвидацию массовой неграмотности.

Действующие праздники и выходные дни смотрите в производственном календаре.