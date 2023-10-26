🚩 В ТК хотят день России заменить на день революции

Законопроект внесен в Госдуму.
Изменения такие:
исключить праздник 12 июня;
ввести праздник 7 ноября – День Октябрьской Социалистической революции.
Автор проекта – депутат от КПРФ Анжелика Глазкова.
В пояснительной записке говорится, что многие не считают 12 июня праздником. Более того, люди считают, что 12 июня 1991 года стало началом развала страны и праздновать здесь нечего.
А вот 7 ноября является датой начала самого успешного периода развития нашей страны, считает автор проекта.
Революция дала людям:
8-часовой рабочий день;
бесплатное среднее и высшее образование;
подлинное равноправие женщин, включая отпуск по уходу за ребенком;
ликвидацию массовой неграмотности.
Действующие праздники и выходные дни смотрите в производственном календаре.
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