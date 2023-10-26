Объем выданных кредитов впервые превысил 100 трлн рублей

За девять месяцев 2023 года банки выдали населению и бизнесу 101,2 трлн рублей. Объем вырос на 19% с начала года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Центробанка.

Заемные средства бизнеса достигли 70,5 трлн рублей, а населению – 30,7 трлн рублей, из которых на ипотеку пришлось 17,1 трлн рублей.

В конце сентября спрос на потребительские кредиты вырос на 15% год к году. Центробанк заметил признаки перегрева в розничном кредитовании.

Задолженность по кредитам опережает рост доходов заемщиков, что приводит к наращиванию долговой нагрузки.

По данным на 1 октября прирост ипотеки за 12 месяцев превысил 32%, тогда как средние доходы населения во втором квартале 2023 года выросли только на 8,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Недавно мы писали, что 47 млн человек живут с кредитами и займами.