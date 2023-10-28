За какие предпринимательские преступления теперь не будут заводить уголовку

14 апреля 2023 года был принят Федеральный закон, который позволяет предпринимателям избавиться от уголовной ответственности, если преступление было совершено впервые, а обвиняемый возместил причиненный ущерб.
Новый закон распространяется на преступления, которые предусмотрены:
частью 2, п. «в» ч. 3 ст. 146 УК («Нарушение авторских и смежных прав»);
пунктом «б» ч. 2 ст. 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»);
пунктом «б» ч. 2 ст. 171 («Незаконное предпринимательство»);
пунктом «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»);
пунктом «в» ч. 2 ст. 178 («Ограничение конкуренции»);
частью 2 ст. 185.6 («Неправомерное использование инсайдерской информации»);
пунктом «а» ч. 2 ст. 193 («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).
Недавно мы писали, что Владимир Путин принял закон, в котором разграничены «предпринимательские» и общеуголовные преступления. Он позволит избежать злоупотреблений со стороны правоохранителей и незаконного преследования бизнесменов.
Подозреваемым или обвиняемым в экономических преступлениях грозит более мягкое наказание.
В топе претензий ФНС к предпринимателям в 2023 году – обвинение в незаконном дроблении с целью уклонения от уплаты налогов.
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