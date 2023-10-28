За какие предпринимательские преступления теперь не будут заводить уголовку

Предпринимательские и «общеуголовные» преступления разграничат, а бизнес сможет избежать наказания, если возместит причиненный ущерб.

14 апреля 2023 года был принят Федеральный закон, который позволяет предпринимателям избавиться от уголовной ответственности, если преступление было совершено впервые, а обвиняемый возместил причиненный ущерб.

Новый закон распространяется на преступления, которые предусмотрены:

Недавно мы писали, что Владимир Путин принял закон, в котором разграничены «предпринимательские» и общеуголовные преступления. Он позволит избежать злоупотреблений со стороны правоохранителей и незаконного преследования бизнесменов.

Подозреваемым или обвиняемым в экономических преступлениях грозит более мягкое наказание.

В топе претензий ФНС к предпринимателям в 2023 году – обвинение в незаконном дроблении с целью уклонения от уплаты налогов.