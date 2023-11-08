Набиуллина: потребительское кредитование идет на спад

Меры, которые принял Центробанк по охлаждению кредитования, начали работать. Теперь банки выдают меньше займов и потребительский спрос сокращается.

Центробанк заметил замедление необеспеченного потребительского кредитования. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

У нас есть пока предварительные данные, и мы видим, что влияние мер на необеспеченное потребительское кредитование явное. Происходит замедление. Темпы роста ипотеки были достаточно высокими. Но, по последним данным, есть некоторое замедление, — сказала Набиуллина.

С 1 сентября 2023 года ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Чем выше коэффициент, тем больший запас капитала требуется банкам для обслуживания займов.

Надбавки распространяются на все банковские продукты с полной ставкой по кредиту от 25%, а также для заемщиков с показателем долговой нагрузки от 50 и выше.

Под новые меры попадает 82% выдач кредиток и 66% кредитов наличными.