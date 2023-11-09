👴 Доплату к пенсии предложили давать на 5 лет раньше

Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму депутаты от «СР».

Переход на новую систему будет плавным. Авторы проекта предусмотрели переходный период до 2028 года:

в 2028 году – от 75 лет.

в 2027 году – от 76 лет;

в 2026 году – от 77 лет;

в 2025 году – от 78 лет;

в 2024 году – от 79 лет;

в 2023 году доплату получают пенсионеры от 80 лет;

По подсчетам авторов проекта, для реализации этой идеи за 2024 – 2028 годы потребуется 520 млрд рублей.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Эта идея не нова. Подобные проекты вносили и ранее.

Более того, 3 года назад даже был скандал – ЛДПР обвинила «СР» в плагиате идеи о снижении возраста для доплаты к пенсии с 80 до 75 лет.

Тогда один за другим в Думу было внесено два аналогичных проекта от двух этих партий. Но оба этих проекта в итоге были отклонены на этапе первого чтения.