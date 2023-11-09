Пенсии

👴 Доплату к пенсии предложили давать на 5 лет раньше

Сейчас 80-летние пенсионеры дополнительно получают к пенсии 100% фиксированной выплаты. В 2023 году это 7 567,33 руб., в 2024 – 8 134,88 руб. Предложили выплачивать пенсионерам эти деньги раньше -- не с 80, а с 75 лет.
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Законопроект с такой нормой внесли в Госдуму депутаты от «СР».

Переход на новую систему будет плавным. Авторы проекта предусмотрели переходный период до 2028 года:

  • в 2023 году доплату получают пенсионеры от 80 лет;

  • в 2024 году – от 79 лет;

  • в 2025 году – от 78 лет;

  • в 2026 году – от 77 лет;

  • в 2027 году – от 76 лет;

  • в 2028 году – от 75 лет.

По подсчетам авторов проекта, для реализации этой идеи за 2024 – 2028 годы потребуется 520 млрд рублей.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Эта идея не нова. Подобные проекты вносили и ранее.

Более того, 3 года назад даже был скандал – ЛДПР обвинила «СР» в плагиате идеи о снижении возраста для доплаты к пенсии с 80 до 75 лет.

Тогда один за другим в Думу было внесено два аналогичных проекта от двух этих партий. Но оба этих проекта в итоге были отклонены на этапе первого чтения.

Про минимальную пенсию в 2023 году в разрезе регионов читайте тут.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 2 часа назад

    Главный бухгалтер

    )))))))))))))))

    был скандал – ЛДПР обвинила «СР» в плагиате идеи о снижении возраста для доплаты к пенсии с 80 до 75 лет.

    а вот не подерётесь :

    Но оба этих проекта в итоге были отклонены на этапе первого чтения.

    Абстрагируясь ото всего остального - самое справедливое решение!

    Не надо ругаться: Давайте жить дружно.

    ))))))))))))))))))))))))))

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    опять пришлось гуглить, кто же такие "депутаты от «СР»", выяснилось - опять таки популисты 

    • Логотип бух2007
      бух2007
      1 час назад

      опять пришлось гуглить, кто же такие "депутаты от «СР»"

      СР = СРЗП = Миронов и иже с ним)

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