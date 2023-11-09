Законопроекты

Власти отказались от запрета продавать алкоголь в торговых точках на первых этажах домов

Собственники жилья не должны распоряжаться предпринимательской деятельностью. Это может спровоцировать теневой оборот алкоголя, а также привести к сокращению рабочих мест.
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Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст дали отрицательные отзывы на законопроект депутатов запретить продажу алкоголя в заведениях общепита, которые находятся в жилых домах. Об этом пишут «Известия».

Ведомства считают, что дополнительные ограничения создадут новый административный барьер для предпринимателей.

Кроме того, Минфин считает, что собственники жилья не должны распоряжаться нежилыми помещениями, которые могут быть частной собственностью.

Недавно мы писали, что депутаты хотят остановить деятельность «наливаек» на основании Жилищного кодекса. Собственники квартир на общем собрании могут принять решение о закрытии заведения.

Власти опасаются, что предполагаемые корректировки могут привести к ограничению торговли алкогольной продукцией более чем в 30% магазинов. Это чревато сокращением числа рабочих мест и ростом теневого оборота спиртного.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Законопроекты

    Власти отказались от запрета продавать алкоголь в торговых точках на первых этажах домов

    Собственники жилья не должны распоряжаться предпринимательской деятельностью. Это может спровоцировать теневой оборот алкоголя, а также привести к сокращению рабочих мест.

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