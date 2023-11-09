Какое наказание грозит бизнесу за незаконное дробление

В 2023 году в трендах ФНС дела за незаконное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов.
Кроме доначислений от ФНС компаниям грозит штраф по п. 3 ст. 122 НК – это 40% от суммы просроченных платежей.
Руководители и учредители организаций могут привлечь к субсидиарной ответственности, если они допустили искусственное дробление с целью сэкономить на уплате налогов. В таком случае их обяжут лично возместить ущерб бюджету.
Если у компании будут смягчающие обстоятельства, то бизнес может рискнуть и попробовать в суде снизить размер штрафа в два раза, до 20% от суммы неуплаченных налогов. Такими обстоятельствами считаются:
тяжелое финансовое положение предприятия;
благотворительная помощь региону;
самостоятельная уплата штрафов, пени и недоимки по результатам налоговой проверки.
Когда сумма доначислений превысит 15 млн рублей, руководство, финансового директора и главного бухгалтера могут привлечь к ответственности по ст. 199 УК.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
ключевое: "искусственное дробление с целью сэкономить на уплате налогов", еще надо доказать