Какое наказание грозит бизнесу за незаконное дробление

Налоговая заставит компанию выплатить доначисления и штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов, а руководство и главного бухгалтера могут привлечь к уголовной ответственности. Узнайте, как законно провести деление бизнеса.

В 2023 году в трендах ФНС дела за незаконное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов.

Кроме доначислений от ФНС компаниям грозит штраф по п. 3 ст. 122 НК – это 40% от суммы просроченных платежей.

Руководители и учредители организаций могут привлечь к субсидиарной ответственности, если они допустили искусственное дробление с целью сэкономить на уплате налогов. В таком случае их обяжут лично возместить ущерб бюджету.

Если у компании будут смягчающие обстоятельства, то бизнес может рискнуть и попробовать в суде снизить размер штрафа в два раза, до 20% от суммы неуплаченных налогов. Такими обстоятельствами считаются:

тяжелое финансовое положение предприятия;

благотворительная помощь региону;

самостоятельная уплата штрафов, пени и недоимки по результатам налоговой проверки.

Когда сумма доначислений превысит 15 млн рублей, руководство, финансового директора и главного бухгалтера могут привлечь к ответственности по ст. 199 УК.