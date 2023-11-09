Что будет, если не проиндексировать зарплату в 2024 году

Все работодатели обязаны индексировать зарплату – любую, а не только ту, которая размером с МРОТ.
Причина индексации – рост потребительских цен на товары и услуги. Такая норма прописана в статье 134 ТК.
Конкретный коэффициент индексации не регламентируется, но он должен быть не менее уровня инфляции.
На практике некоторые работодатели игнорируют эту обязанность, потому что:
все знакомые бизнесмены так делают и ничего;
мы никогда не индексировали и никакие проверки к нам не приходили;
в ТК четко не прописан механизм индексации, сами решаем делать это или нет;
в компании нет ЛНА по индексации, а на нет и суда нет;
плановой проверки Роструда все равно не будет и т.д.
Между тем, за неиндексацию полагается штраф.
Роструд в письме от 20.05.2022 № ПГ/24272-6-1 пояснил, что оштрафуют работодателя по части 1 статьи 5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства.
Штрафы по ней такие:
на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 рублей;
на ИП – от 1 000 до 5 000 рублей;
на юрлиц – от 30 000 до 50 000 рублей.
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
спорное утверждение: "Конкретный коэффициент индексации не регламентируется, но он должен быть не менее уровня инфляции"