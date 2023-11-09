Зарплата

Что будет, если не проиндексировать зарплату в 2024 году

С 2024 года увеличивается МРОТ с 16 242 до 19 242 рублей. Платить зарплату меньше МРОТ нельзя. Выявить нарушение может не только Роструд, но и ФНС, так как проверка на размер зарплаты заложена в контрольных соотношениях РСВ и 6-НДФЛ.
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Все работодатели обязаны индексировать зарплату – любую, а не только ту, которая размером с МРОТ.

Причина индексации – рост потребительских цен на товары и услуги. Такая норма прописана в статье 134 ТК.

Конкретный коэффициент индексации не регламентируется, но он должен быть не менее уровня инфляции.

На практике некоторые работодатели игнорируют эту обязанность, потому что:

  • все знакомые бизнесмены так делают и ничего;

  • мы никогда не индексировали и никакие проверки к нам не приходили;

  • в ТК четко не прописан механизм индексации, сами решаем делать это или нет;

  • в компании нет ЛНА по индексации, а на нет и суда нет;

  • плановой проверки Роструда все равно не будет и т.д.

Между тем, за неиндексацию полагается штраф.

Роструд в письме от 20.05.2022 № ПГ/24272-6-1 пояснил, что оштрафуют работодателя по части 1 статьи 5.27 КоАП за нарушение трудового законодательства.

Штрафы по ней такие:

  • на должностных лиц – от 1 000 до 5 000 рублей;

  • на ИП – от 1 000 до 5 000 рублей;

  • на юрлиц – от 30 000 до 50 000 рублей.

Как платить зарплату так, чтобы не придрались ФНС и Трудинспекция

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 53 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    спорное утверждение: "Конкретный коэффициент индексации не регламентируется, но он должен быть не менее уровня инфляции"

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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