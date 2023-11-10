Регионам не хватит денег на зарплату бюджетникам

После индексации МРОТ на зарплату бюджетникам во всех регионах понадобится 300 млрд рублей, тогда как в проекте бюджете запланировано потратить только 108 млрд рублей. На полную надбавку хватит только 42 субъектам РФ.

В проекте бюджета на 2024 год регионам предусмотрены дотации в размере 108 млрд рублей, которые пойдут на увеличение зарплат сотрудникам бюджетной сферы. Однако этих денег не хватит, нужно 300 млрд рублей. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%, до 19 242 рублей.

Выделенные денег регионам хватит только на то, чтобы полностью провести надбавку в 42 субъектах РФ.

Нужно, чтобы регионы знали, что они смогут выплатить зарплату в соответствии с поручением президента. При этом зарплата во многих случаях там будет на уровне МРОТ. 100 миллиардами мы не закроем эту тему. Это будет конфликт или заранее заложенная проблема, которую мы потом будем решать, — сказал Анатолий Артамонов.

Чтобы довести заплаты бюджетников во всех регионах до уровня, который обозначил президент, потребуется 300 млрд рублей.