Набиуллина: повышение ключевой ставки уже приносит положительный эффект

Глава Центробанка назвала четыре причины, почему высокая ключевая ставка сейчас важна для экономики страны.

После решения Центробанка об увеличении ключевой ставки, в сентябре началось возвращение наличных денег в банки. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Ставки по депозитам снова стали привлекательными и достигли 13-14%, что составляет хорошую доходность для безрисковых вложений.

В свою очередь темпы кредитования замедляются. Если в июле-августе необеспеченные потребительские кредиты росли примерно по 1 трлн рублей в месяц, то в сентябре показатели сократились на треть.

Полностью эффект от повышения ставки будет проявляться в течение нескольких кварталов. Сначала меняются ставки по депозитам и кредитам, под их влиянием меняется поведение людей и компаний. Цепочка довольно длинная, занимает немало времени, но работает безотказно, — сказала Эльвира Набиуллина.

Высокая ключевая ставка влияет сразу на два фактора, которые отвечают за стабильный курс рубля, — на импорт и интерес к рублю как средству сбережений. Высокая ставка гарантирует крепкий обменный курс.

В октябре 2023 года снизились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса, которые с апреля 2022 года была на высоком уровне. К концу 2024 года инфляция достигнет целевого значения в 4%.