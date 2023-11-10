Ozon прекращает регистрацию своих американских депозитарных расписок на бирже Nasdaq

Ценные бумаги Ozon продолжат торговаться на Мосбирже и на Международной бирже Астаны. Компания больше не будет вести отчетность по американским стандартам.

С 9 ноября прекратились все обязательства Ozon по предоставлению отчетности по американским стандартам. Об этом сказано на сайте компании.

Ozon подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США для прекращения регистрации своих депозитарных расписок (ADS) в США. Ведомство примет решение не позднее 7 февраля 2024 года.

Недавно мы писали, что Ozon добровольно уходит с американской биржи Nasdaq. Это решение о делистинге вступило в силу.

Ценные бумаги компании Ozon продолжат торговаться на Московской бирже и на Международной бирже Астаны. Отчетность будет публиковаться в соответствии с требованиями этих торговых площадок.

Торги ADS компании Ozon на бирже Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 года. После чего торговая площадка приняла решение о делистинге ценных бумаг.