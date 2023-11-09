Будет новый список бюджетников для формы ЕФС-1

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 с данными о зарплате ежемесячно сдают бюджетные организации определенных сфер деятельности (по перечню кодов ОКВЭД). Этот перечень изменят.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

Речь идет об отчете по мониторингу зарплат бюджетников.

Кстати, скоро форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения изменятся. Будущие нововведения, в том числе, по разделу 1.3, мы разбирали здесь.

Смотрите в нашей таблице, какие коды есть в списке сейчас, и что изменится.

Сфера деятельности Коды ОКВЭД в 2023 году Добавят коды ОКВЭД в 2024 году Образование 85, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.3, 85.30, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.41.91, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 93.11, 93.12, 93.19 – Наука 72, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.2, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 91.04 72.20.11, 72.20.19 Медицина 86.1, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.4, 86.90.9 86.22.1, 86.22.9 Социальные услуги 87.10, 87.20, 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10, 88.99 – Искусство и кинематография 59.11, 59.13, 59.14, 60, 60.1, 60.10, 60.2, 60.20, 90, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.2, 90.04.3 59.11.1, 59.11.9, 90.03.1, 90.03.2, 90.03.9, 90.04.1, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04.1, 93.21, 93.29.2, 93.29.9

Кстати, ранее Минтруд уже разрабатывал новый перечень. Но теперь опубликовали новый проект.

Комментарий главного редактора «Клерка» Ранее Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784 дал ряд разъяснений по поводу заполнения раздела 1.3 формы ЕФС-1. В частности, сведения о всех перерасчетах (корректировки, удержания, исправления ошибок) надо сдавать дополнительно по форме подраздела 1.3 с отметкой, что это корректируемые данные. Об этом мы рассказывали тут. По отпускам и командировкам надо указывать такие коды: средний заработок в командировке – код СЗ-04 ;

отпускные и компенсация неиспользованного отпуска – код СЗ-01 ;

оплата иных видов отпусков – код СЗ-03. Начисление зарплаты в форме ЕФС-1 надо указывать как в расчетном листке. Если была индексация зарплаты задним числом, нужно сдать уточненку. Один и тот же сотрудник не может быть одновременно и внешним, и внутренним совместителем. Почему такое не пройдет в ЕФС-1, читайте тут.

Актуальный бланк ЕФС-1 – здесь.