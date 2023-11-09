Отчетность в СФР

Будет новый список бюджетников для формы ЕФС-1

Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 с данными о зарплате ежемесячно сдают бюджетные организации определенных сфер деятельности (по перечню кодов ОКВЭД). Этот перечень изменят.
21

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

Речь идет об отчете по мониторингу зарплат бюджетников.

Кстати, скоро форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения изменятся. Будущие нововведения, в том числе, по разделу 1.3, мы разбирали здесь.

Смотрите в нашей таблице, какие коды есть в списке сейчас, и что изменится.

Сфера деятельности

Коды ОКВЭД в 2023 году

Добавят коды ОКВЭД в 2024 году

Образование

85, 85.1, 85.11, 85.12, 85.13, 85.14, 85.2, 85.21, 85.22, 85.22.1, 85.22.2, 85.22.3, 85.23, 85.3, 85.30, 85.4, 85.41, 85.41.1, 85.41.2, 85.41.9, 85.41.91, 85.42, 85.42.1, 85.42.2, 85.42.9, 93.11, 93.12, 93.19

Наука

72, 72.1, 72.11, 72.19, 72.19.1, 72.19.11, 72.19.12, 72.19.3, 72.19.4, 72.19.9, 72.2, 72.20, 72.20.1, 72.20.2, 91.04

72.20.11, 72.20.19

Медицина

86.1, 86.10, 86.2, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90.1, 86.90.2, 86.90.4, 86.90.9

86.22.1, 86.22.9

Социальные услуги

87.10, 87.20, 87.3, 87.30, 87.9, 87.90, 88.1, 88.10, 88.99

Искусство и кинематография

59.11, 59.13, 59.14, 60, 60.1, 60.10, 60.2, 60.20, 90, 90.0, 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.04.2, 90.04.3

59.11.1, 59.11.9, 90.03.1, 90.03.2, 90.03.9, 90.04.1, 91.01, 91.02, 91.03, 91.04.1, 93.21, 93.29.2, 93.29.9

Кстати, ранее Минтруд уже разрабатывал новый перечень. Но теперь опубликовали новый проект.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Ранее Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784 дал ряд разъяснений по поводу заполнения раздела 1.3 формы ЕФС-1.

В частности, сведения о всех перерасчетах (корректировки, удержания, исправления ошибок) надо сдавать дополнительно по форме подраздела 1.3 с отметкой, что это корректируемые данные. Об этом мы рассказывали тут.

По отпускам и командировкам надо указывать такие коды:

  • средний заработок в командировке – код СЗ-04;

  • отпускные и компенсация неиспользованного отпуска – код СЗ-01;

  • оплата иных видов отпусков – код СЗ-03.

Начисление зарплаты в форме ЕФС-1 надо указывать как в расчетном листке.

Если была индексация зарплаты задним числом, нужно сдать уточненку.

Один и тот же сотрудник не может быть одновременно и внешним, и внутренним совместителем. Почему такое не пройдет в ЕФС-1, читайте тут.

Актуальный бланк ЕФС-1 – здесь.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Отчетность в СФР

    Будет новый список бюджетников для формы ЕФС-1

    Подраздел 1.3 формы ЕФС-1 с данными о зарплате ежемесячно сдают бюджетные организации определенных сфер деятельности (по перечню кодов ОКВЭД). Этот перечень изменят.

    21
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы

    Банкам поручено проверять клиентов и их операции по антиотмывочному закону 115-ФЗ. Компании и ИП могут получить в любой момент запрос о предоставлении документов и пояснений. В разных случаях требования разные. Рассказываем, что, когда и зачем вправе просить банк и как составить ответы, чтобы избежать блокировки счетов.

    Как банки проверяют бизнес в 2023 году + образцы ответов на запросы
    11,9 тыс.

    Календарь вебинаров

    25
    Лучшие спикеры, новый каждый день
    Логотип proffnalog
    proffnalog

    Госдума одобрила повышение штрафов для бизнеса в 2,5 раза за вывод прибыли за рубеж

    И другие важные изменения в налоговой сфере

    78
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Налоговые проверки

    Весомый контраргумент на протокол осмотра, произведенного налоговым инспектором

        При проведении как выездных, так и камеральных проверок налоговый орган имеет право на проведение осмотра территорий, помещений, документов и предметов. Для проведения осмотра достаточно мотивированного постановления должностного лица. Правовое основание для проведения осмотра закреплено в ст. 92 НК РФ.

    81
    Бесплатно с Отчетность

    Ответственность бухгалтера после увольнения

    Ответственность главного бухгалтера за неправильное ведение бухгалтерского учета не оканчивается вместе с расторжением трудового договора. В зависимости от тяжести нарушений и причиненного работодателю ущерба, уволенный главбух может ответить и рублем и ограничением свободы.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    170

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Логотип Юлия Тулинова
    Юлия Тулинова

    Политика обработки, согласие на обработку, положение о персональных данных. Можно ли составить что-то одно?

    Политика обработки, согласие на обработку, положение о персональных данных: обязательно ли оформлять все эти документы? Может достаточно какого-то одного? Ответ – одного документа недостаточно. Для наглядности разберем, что есть что и для чего нужно.

    Политика обработки, согласие на обработку, положение о персональных данных. Можно ли составить что-то одно?
    107
    Карьера бухгалтера

    В Трибуне пользователи рассказывают, как стали бухгалтерами

    Кажется очень много бухгалтеров стали тем, кто они есть из-за родителей. Наши пользователи делятся своими историями. А как началась ваша карьера?

    167

    Курсы повышения
    квалификации

    21     Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
    Эквайринг

    Wildberries поддержит ЦБ в продвижении биоэквайринга

    Маркетплейс внедрит оплату товаров по взгляду «в ближайшее время». Закрытое тестирование сервиса уже завершено.

    139
    Воинский учет

    Кто из женщин подлежит воинскому учету?

    Согласно положению о воинском учете, женщины, при занятии определенных должностей или профессий, обязаны быть поставлены на воинский учет. Ниже приведен список всех таких специальностей.

    331
    Логотип IVK.Group
    IVK.Group
    IT-компании

    Вступление в силу Федерального закона № 478-ФЗ: развитие технологических компаний в России

    Стремясь стимулировать инновации в технологическом секторе Российской Федерации, правительство недавно приняло Федеральный закон № 478-ФЗ от 04.08.2023 «О развитии технологических компаний в Российской Федерации» с 03 ноября 2023 вступивший в силу.

    Вступление в силу Федерального закона № 478-ФЗ: развитие технологических компаний в России
    77
    Логотип Клерк
    Клерк
    Воинский учет

    Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки

    Все юридические лица обязаны направлять в военкоматы сведения о сотрудниках, подлежащих воинскому учету. Разберем, как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника.

    Как уведомить военкомат о приеме или увольнении сотрудника: бланк для скачивания, сроки
    146

    Вакансии

     Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обзоры для бухгалтера

    За что оштрафуют по воинскому учету / БухСтрим

    Штрафы за воинский учет, что проверяют, как подготовиться и другие вопросы от бухгалтеров и кадровиков в новом выпуске БухСтрим.

    129
    Бухгалтеры

    🤖«Билайн» заменил 101 бухгалтера роботом

    На работу в «Билайн» поступил первый робот-бухгалтер, который делает бумажную работу, связанную с обслуживанием 3300 салонов связи, разбросанных по всей стране.

    4
    316

    Разборы законов

    1 034
    Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
    Экономика России

    Набиуллина: повышение ключевой ставки уже приносит положительный эффект

    Глава Центробанка назвала четыре причины, почему высокая ключевая ставка сейчас важна для экономики страны.

    199
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Налоговые проверки

    Вредные советы: как подставить своё ООО перед налоговой инспекцией

    В этом видео вредные советы, как вы можете подставить свою организацию перед налоговой инспекцией.

    93
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    ФНС должна прислать уведомление об исключении ООО?

    Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста, на днях ФНС должна исключить ООО по упрощенной ликвидации, они что нибудь обязаны прислать об исключении или об отказе исключения, и как почтой или по ТКС?

    77
    Поиск работы бухгалтеров

    С «Клерком» найти грамотных бухгалтеров стало проще! Смотрите свежую подборку резюме

    Каждый день на сайте и в Телеграм-канале Бухантер соискатели размещают свои резюме. Чтобы вы не упустили идеального кандидата, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившегося резюме, изучайте опыт работы и приглашайте на интервью!

    91
    Трудовое право

    По пятницам хотят ввести 7-часовой рабочий день

    Сейчас рабочий день сокращается на 1 час только перед праздничным днем. Такое же правило хотят прописать и для рабочих дней, предшествующих обычным выходным. Это нужно, потому что сейчас у людей стресс и выгорание.

    6
    315
    Инвестиции

    ЦБ и СПБ Биржа пока не могут «дотянуться» до иностранных бумаг

    Центральный банк России официально заявил о своей неспособности влиять на иностранные акции, ранее торговавшиеся на Санкт-Петербургской бирже.

    98
    Логотип Красный уголок бухгалтера
    Красный уголок бухгалтера

    Как правильно оформить генерального директора в обособленном подразделении?

    Коллеги! Вопрос про генерального директора. Как правильно оформить по документам. Есть головная организации в Москве, открыли обособленное подразделение, тоже в Москве, почти на соседней улице, но другая ИФНС. Как правильно оформить единственного генерального директора в обособке?

    1
    75