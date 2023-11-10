Для оформления пособия по уходу за ребенком отцу справка от матери не нужна

Оформить отпуск по уход за ребенком с выплатой пособия до 1,5 лет может не только мама, но и папа. Такой возможностью воспользовались 30 тыс. российских мужчин.

Об этом рассказывает СФР на своем сайте.

Размер пособия – 40% от средней зарплаты. Но есть пределы:

8,6 тыс. рублей – минимум;

33,2 тыс. рублей – максимум.

Чтобы оформить отпуск по уходу, папа должен подать заявление на работе.

Раньше к нему нужно было приложить:

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку о том, что мама не получает пособие по уходу;

справку о доходах отца с предыдущего места работы.

Сегодня такие сведения предоставлять не нужно, утверждает СФР. Соцфонд самостоятельно получает информацию по межведомственному взаимодействию.

Время отпуска учитывается папе в стаж, за него дают пенсионные баллы.

За каждый год отпуска положено: