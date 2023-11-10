Для оформления пособия по уходу за ребенком отцу справка от матери не нужна

Об этом рассказывает СФР на своем сайте.
Размер пособия – 40% от средней зарплаты. Но есть пределы:
8,6 тыс. рублей – минимум;
33,2 тыс. рублей – максимум.
Чтобы оформить отпуск по уходу, папа должен подать заявление на работе.
Раньше к нему нужно было приложить:
копию свидетельства о рождении ребенка;
справку о том, что мама не получает пособие по уходу;
справку о доходах отца с предыдущего места работы.
Сегодня такие сведения предоставлять не нужно, утверждает СФР. Соцфонд самостоятельно получает информацию по межведомственному взаимодействию.
Время отпуска учитывается папе в стаж, за него дают пенсионные баллы.
За каждый год отпуска положено:
1,8 балла – если отец ухаживает за первым ребенком;
3,6 балла – при уходе за вторым ребенком;
5,4 балла – за третьего и четвертого ребенка.
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