Полицейские больше не будут привлекать бизнес к административной ответственности

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который исключает дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в проверках бизнеса. Об этом сказано на сайте кабмина.
За счет применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция, — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Из КоАП исключат 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями, но у МВД останется функция «предотвращения нарушений с возможностью возбуждения административных дел в отношении граждан».
Нарушениями бизнеса будут заниматься только профильные надзорные ведомства.
Сейчас органы внутренних дел (полиции) уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений.
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Комментарии2
Император Человечества
а жаль
непременно нужно было туда накидать всё, превратив в форменную устрашающею помойку, чтобы потом все это героически вычищать. успев при этом изрядно запугать бизнес. и всё это в достаточно короткий срок.......