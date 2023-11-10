Полицейские больше не будут привлекать бизнес к административной ответственности

Правоохранительные органы не смогут возбуждать административные дела против бизнеса. Эти функции будут выполнять только профильные надзорные ведомства.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который исключает дублирование полномочий правоохранительных и контрольно-надзорных органов в проверках бизнеса. Об этом сказано на сайте кабмина.

За счет применения риск-ориентированного подхода проверки проводятся только в случаях, когда есть риск нарушения законодательства. Чтобы эта система работала, контроль в отношении предпринимателей должны осуществлять только профильные ведомства. Для этого мы исключаем дублирующие полномочия, когда к бизнесу приходят и контрольные органы, и полиция, — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Из КоАП исключат 46 составов, связанных с дублирующими полномочиями, но у МВД останется функция «предотвращения нарушений с возможностью возбуждения административных дел в отношении граждан».

Нарушениями бизнеса будут заниматься только профильные надзорные ведомства.

Сейчас органы внутренних дел (полиции) уполномочены возбуждать и рассматривать дела по 663 составам административных правонарушений.