Компаниям из производственного сектора МСП могут снизить НДС

«Опора России» предлагает установить нулевой или 10% НДС для малых и средних предприятий, которые занимаются производством.

Общероссийская общественная организация «Опора России» выступила с идеей снизить НДС для малых и средних производственных предприятий. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента организации Александра Калинина.

Он предложил сделать НДС для малых производственных компаний нулевым или хотя бы снизить налог до 10%. Тогда бизнес сможет вкладывать больше средств в развитие отечественного производства.

Сейчас такие компании платят НДС по ставке 20%.

Мы считаем, что нужно прямо сказать, что производственный сектор для нас — основной приоритет, и все ресурсы прежде всего направить на поддержку производственного сектора, в том числе и налоговые преференции, — сказал Калинин.

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