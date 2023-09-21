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Счета-фактуры

Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС 

Несмотря на то, что счет-фактура — документ, который оформляет продавец, покупателю необходимо удостовериться в корректности заполнения входящего документа, так как существенные ошибки, допущенные в счете-фактуре, приводят к отказу в вычете по НДС. Поговорим об этих ошибках.
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Какие ошибки в счетах-фактурах препятствуют вычету по НДС 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ошибки, которые не позволяют идентифицировать продавца или покупателя

Речь идет об ошибках в ИНН, КПП и адресе. Эти реквизиты должны быть заполнены в строгом соответствии с учредительными документами и выпиской из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, так именно по ним ФНС определяет контрагентов (п. 5, 5.1 ст. 169 НК).

Если в ЕГРЮЛ и ЕГРИП предусмотрено использование полного и сокращенного наименования, то никакого третьего варианта при заполнении счета-фактуры быть не может. И если у общества с ограниченной ответственностью нет сокращенного наименования, то и в счете-фактуре будет фигурировать полная форма, а не «ООО».

С адресом не все так однозначно. Некорректность в адресе относительно ЕГРЮЛ и ЕГРИП при соответствии остальных реквизитов, которые позволяют безошибочно идентифицировать продавца или покупателя, не будет препятствовать возмещению (письмо Минфина от 02.04.2015 № 03-07-09/18318).

Допустимы сокращения слов, замена строчных букв прописными и наоборот, перемещение слов в названии улицы, указание страны, если в ЕГРЮЛ оно отсутствует (письма Минфина от 02.04.2019 № 03-07-09/22679, от 25.04.2018 № 03-07-14/27843, от 02.04.2018 № 03-07-14/21045, от 17.01.2018 № 03-07-09/1846, от 20.11.2017 № 03-07-14/76455). 

При этом ошибочный индекс в сочетании с другими неточностями, из-за которых установить контрагента будет проблематично, гарантировано приведет к отказу в возмещении налога.

Многие ошибки в счете-фактуре для продавца не несут налоговых последствий, а для покупателя становятся причиной отказа в вычете по НДС.

Поэтому покупателю следует быть начеку и проверять каждый входящий счет-фактуру и при обнаружении ошибок или неточностей требовать от поставщика замену документа.

Ошибкам, связанным с идентификацией одного из контрагентов, налоговики уделяют большое внимание, так как сложности с определением продавца или покупателя обрывают цепочку прослеживаемости выставления и уплаты НДС. Поэтому сторонам отношений важно проверять корректность заполнения указанных выше сведений. С одной стороны — это головная боль покупателя, так как он получит отказ в возмещении. Но с другой стороны уважение партнера — это залог долговременных и продуктивных отношений. Поэтому продавцам следует быть бдительными и стремиться к минимизации и полному отсутствию ошибок в счетах-фактурах.

Можно пользоваться сервисом ФНС, однако этот способ также требует внимательности, чтобы соотнести данные сервиса и документа. Никто не защищен от пропуска ошибок из-за замыленного глаза, огромного документооборота и усталости в конце рабочего дня.

Поэтому удобнее, когда продавец для безошибочного создания контрагентов в учетной программе пользуется автоматическим заполнением сведений через 1С:Контрагент в ПРОФ тарифе. Сотрудник вбивает ИНН, и программа добавит все остальные сведения об ИП или юрлице на основе ЕГРЮЛ и ЕГРИП по актуальным данным из федеральной информационной адресной системы. Так при оформлении счета-фактуры подтянутся из базы верные данные покупателя.

Бухгалтеру остается только сверить предоставленные сервисом сведения с реквизитами, указанными в счете-фактуре, накладной, договоре и прочих документах. 1С:Контрагент от АРБИС экономит рабочее время и исключает риск ошибок, связанных с идентификацией партнера, в счетах-фактурах после сдачи отчетности, так как все расхождения можно отследить при заведении контрагента в учетную базу.

На этом этапе покупатель также увидит оценку благонадежности продавца, которая осуществляется по различным параметрам, в том числе по проверкам со стороны госструктур. Опция 1С:Контрагент «Досье контрагента» поможет быть осмотрительнее при выборе партнеров. Ведь надежность продавца — один из пунктов, по которым налоговики принимают решение о применении вычета по НДС. Если поставщик имеет сомнительную репутацию, инспекторы ФНС могут «снять» вычеты по полученным от него счетам-фактурам. 

Ошибки, которые не позволяют определить товар 

Ошибка в артикуле или каком-либо другом признаке допустима, если по наименованию позиции без труда можно определить товар (работу, услуги, права). В противном случае — отказ в вычете, так как наименование товара — обязательный атрибут счета-фактуры в соответствии с п. 5, 5.1 ст. 169 НК. И при его отсутствии или невозможности идентификации покупатель утрачивает основание для принятия НДС к вычету.

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Применение в счете-фактуре факсимиле 

Использование оттиска подписи вместо живой в части оформления счетов-фактур налоговым кодексом не предусмотрено. Поэтому факсимиле в счете-фактуре — препятствие возмещению НДС. Эту позицию разделяют и Минфин и суды (постановление Президиума ВАС от 27.09.2011 № 4134/11, письма Минфина от 10.04.2019 № 03-07-14/25364, от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81951). 

Уделяйте внимание подписям на входящих счетах-фактурах. При выявлении факсимиле, обращайтесь к поставщику с требованием о замене документа и подписи в нем. 

Стоимость товаров и сумма НДС

Отсутствие в табличной части счета-фактуры цены, количества, стоимости, сведений о валюте или присутствие арифметических ошибок — повод отказать в вычете по НДС (письмо Минфина от 19.04.2017 № 03-07-09/23491). То есть покупателю важно проверить, чтобы значение количества товара, умноженное на стоимость единицы, соответствовало значению, указанному в графе 5 счета-фактуры. А сумма НДС из графы 8 равнялась произведению графы 5 и ставки налога из графы 7. Соответственно итоговая стоимость каждой позиции, отраженная в графе 9 — это сумма граф 5 и 8.

Ошибочная налоговая ставка

Для разных категорий товара установлены разные ставки НДС. Расчет налога по ставке, которая не соответствует данной категории товара, приведет покупателя к отказу в вычете. Например, в счете-фактуре на периодические печатные издания указана ставка 20%, хотя эта категория товаров подпадает под НДС 10%.

Ошибки, опечатки в счетах-фактур и нарушенные контрольные соотношения в декларации также ведут к отказу в возмещении НДС. При этом часто бухгалтеры узнают о них, когда декларация уже отправлена, а от ФНС пришел запрос о предоставлении пояснений.

В такой ситуации нужно быть начеку и не пропустить ни сам запрос, ни срок, отведенный на предоставление сведений. Поэтому использование ЭДО с ФНС поможет оперативно подготовить ответ и отследить сроки, а 1С-ЭДО с контрагентом — быстро найти нужный документ, так как при использовании таких сервисов документы хранятся в облаке, и доступ к ним возможен из любого места, где есть интернет. 

Документы, подписанные в 1С-ЭДО, обладают такой же юридической силой, как и бумажные с подписью от руки. Электронный документооборот экономит партнерам время и позволяет подписывать документы даже, когда руководителя нет в офисе.

При необходимости сотрудники могут связаться между собой через 1С:Коннект и обсудить важные моменты. Сервис предусматривает чаты и звонки через приложение для мобильных устройств. Отпуска или болезни работников не станут помехой при решении вопросов, связанных с возмещением НДС.

Однако лучше не провоцировать спорные ситуации и предупреждать их на этапе подготовки отчетности по НДС. Сервис 1С:Отчетность подсветит ошибки, предупредит о несоответствиях и не даст отправить отчет, составленный с нарушениями требований налогового кодекса. При этом у бухгалтера под рукой всегда будет актуальный бланк отчета. А если возникают вопросы по работе сервисов, сотрудники могут обратиться в поддержку через 1С:Коннект от АРБИС. 

Как избежать ошибок и оптимизировать работу бухгалтера

«1С:ИТС ПРОФ» содержит сервисы, которые помогают оптимизировать работу бухгалтера: избавят от рутинных задач, минимизируют риски ошибок и позволят сэкономить деньги бизнеса. Компании не прилетят доначисления и штрафы, если сделки проводятся с благонадежными контрагентами, все документы в наличии и составлены верно, отчеты сданы вовремя и по актуальной форме.

Используя такие сервисы, специалист сможет высвободить время для решения стратегических вопросов, например, адаптировать дела компании под регулярные изменения в законах, предложить руководству более подходящие налоговые модели бизнеса и не сидеть допоздна в офисе, выполняя монотонные операции.

При возникновении сложностей с учетной программой бухгалтер получит ответ на свой вопрос в любое время суток — в виде линии консультаций. 

1С:ИТС в ПРОФ версии выбирают большинство пользователей из-за выгодной стоимости и оптимального наполнения. Такой договор информационно-технического сопровождения содержит сервисы, которых нет в базовой версии, например:

  • 1С:Контрагент — проверка контрагентов и автоматическое заполнение реквизитов контрагентов по ИНН.

  • 1С-ЭДО — обмен счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами с контрагентами в электронной форме прямо из программы 1С.

  • 1С:Коннект — эффективная коммуникация и сотрудничество внутри компании.

  • 1С:Отчетность — быстрая и удобная отправка отчетности во все контролирующие органы прямо из 1С.

Доступ к множеству полезных сервисов поможет автоматизировать процессы в учете и значительно упростит работу бухгалтера. Такой функционал позволит специалисту выйти из рутины, работать без ошибок и не тратить время и нервы на их исправление.

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Комментарии

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