Посредники СПБ биржи перестали обрабатывать сделки

Иностранные посредники СПБ биржи приостановили обработку любых поручений по сделкам после того, как получили информацию о санкциях. Об этом сказано в телеграм-канале торговой площадки.
Иностранные посредники, не важно, из какой юрисдикции, из дружественной или недружественной, в момент получения сообщения о санкциях приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение бумаг и потребовали от нас провести комплаенс-процедуру, — сказал глава биржи Евгений Сердюков.
Сейчас торговая площадка обсуждает с Центробанком и юристами порядок проведения сделок с иностранными бумагами. По оценкам экспертов, биржа из-за санкций может потерять 1-1,5 млрд рублей в год.
На бирже доступны только расчеты по сделкам, которые были заключены до введения санкций.
Зависшие расчеты планируется провести 13 ноября.
Недавно мы писали, что новым генеральным директором СБП биржи стал Евгений Сердюков.
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