Посредники СПБ биржи перестали обрабатывать сделки

Иностранные посредники СПБ биржи приостановили обработку любых поручений по сделкам после того, как получили информацию о санкциях. Об этом сказано в телеграм-канале торговой площадки.

Иностранные посредники, не важно, из какой юрисдикции, из дружественной или недружественной, в момент получения сообщения о санкциях приостановили обработку любых поручений на заключение сделок или на перемещение бумаг и потребовали от нас провести комплаенс-процедуру, — сказал глава биржи Евгений Сердюков.

Сейчас торговая площадка обсуждает с Центробанком и юристами порядок проведения сделок с иностранными бумагами. По оценкам экспертов, биржа из-за санкций может потерять 1-1,5 млрд рублей в год.

На бирже доступны только расчеты по сделкам, которые были заключены до введения санкций.

Зависшие расчеты планируется провести 13 ноября.

Недавно мы писали, что новым генеральным директором СБП биржи стал Евгений Сердюков.