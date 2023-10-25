СПБ Биржа потеряет 1-1,5 млрд рублей в год из-за санкций

Представители СПБ Биржи утверждают, что введенные санкции США не затронут инвесторов. Торговая площадка выведет активы до 31 января 2024 года, но потеряет на операционных доходах 1-1,5 млн рублей.

6 ноября СПБ Биржа возобновила торги по 28 российским ценным бумагам, тогда как на площадке представлено больше 60 отечественных бумаг и свыше 2 тыс. акций, фондов и депозитарных расписок иностранных компаний. Об этом пишет «Коммерсант».

Подразделение американского Минфина OFAC выдало СПБ Бирже лицензию на вывод ценных бумаг до 31 января 2024 года.

Представители биржи обещают, что санкции против торговой площадки не коснутся активов инвесторов. Однако брокеры начали вводить ограничения на покупку ценных бумаг.

БКС поднял ставку риска по американским ценным бумагам до 100%.

«Цифра брокер» до 7 ноября разрешит клиентам самим закрывать маржинальные позиции по иностранным бумагам на СПБ Бирже.

Брокер «Финам» не будет вводить ограничения по сделкам на СПБ Бирже до конца января 2024 года.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов считает, что из-за санкций у СПБ Биржи выпадут операционные доходы в размере 1-1,5 млн рублей в год. Торговая площадка будет переориентирована на работу с рублевыми инструментами, а также на расчеты с дружественными странами.