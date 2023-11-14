Как учитывать страховые взносы для расчета налога по УСН «доходы минус расходы»

И фиксированные взносы ИП, и взносы за работников, учитываются при УСН «доходы минус расходы» в составе расходов по мере их уплаты.
Нормы НК РФ в этой части никак не изменились. Однако изменился факт признания взносов уплаченными. Если раньше факт уплаты доказывала платежка, то теперь платежи отражаются на ЕНС в виде ЕНП.
Факт уплаты взносов фиксируется списанием денег в бюджет после сдачи уведомления по ЕНП или РСВ.
Кроме того, теперь при сдаче уведомления происходит автоматическое резервирование взносов. Их переносят из безликого сальдо ЕНС в отложенную переплату на конкретный КБК. Факт уплаты в этом случае зафиксирован.
Если уплатить взносы пораньше (до окончания текущего месяца), то можно раньше сдать уведомление, после которого произойдет зачет.
В частности, по декабрю есть разъяснение ФНС по этому поводу. В уведомлении на взносы за декабрь надо ставить код периода 34/03. Вместо уведомления в декабре можно использовать платежку-02 с кодом периода МС.12.2023.
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