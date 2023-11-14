Маркировка товаров

С 1 декабря власти начнут эксперимент по маркировке консервов

Производители консервов зачастую на банках пишут состав, который не соответствует действительности. Они заменяют один продукт другим, более дешевым. Например, вместо сайры кладут сардину или сельдь. С этим хотят бороться и ввести маркировку на товар.
99

С 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года правительство запустит эксперимент по маркировке консервов из мяса, рыбы, мясных субпродуктов, овощей, фруктов, грибов и ягод. Об этом узнали «Известия».

Также маркировка затронет отдельные виды бакалейной продукции, например, чипсы, сухарики, начос и соусы.

По данным НИФИ Минфина, доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных — 11,5%, соусов — 40%, чипсов — почти 14%, а консервированных овощей и фруктов — 33%. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы: около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой, — сказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

В начале 2023 года Россельхознадзор обнаружил 524 тонны рыбных консервов, в которых производители заменяли сайру более дешевой сардиной.

9 ноября правоохранители в Московской и Владимирской областях нашли нелегальные заводы по производству консервированных продуктов. Предприятия указывали на банках рыбных консерв состав, который не соответствует действительности.

— Мы не понимаем, как реально маркировка поможет решить проблемы фальсификата, контрафакта и нелегального оборота. При этом внедрение будет стоить больших расходов и администрирования. Не стоит забывать и про большое неудобство для кассиров и покупателей, — сказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

Минпромторг уже предлагал начать эксперимент с маркировкой консервов с 1 апреля 2022 года, но тогда правительство не поддержало инициативу.

Комментарии

5
  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 40 минут назад

    Непонятно как маркировка спасает от фальсификата? Маркировка молочной продукции ни от чего не спасла , только цены выросли  

  • Логотип Tan_D
    Tan_D 38 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтер

    Каким образом  маркировка защитит от подмены рыбы??? На кого расчитана эта сказка?

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 32 минуты назад

    Нет

    Непонятно как маркировка спасает от фальсификата?

    На каждой банке с этикеткой "Сайра" и селедкой внутри есть выштампованная маркировка. Если прилепить ещё и наклейку - селедка в банке превратится в сайру?

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 26 минут назад

      Ирина

      По крайней мере дороже станет, что уже само по себе добавит доверия к данному продукту😅

      • Логотип IriEro
        IriEro 17 минут назад

        Ирина

        Это будет новый продукт "Сайра со вкусом селёдки". Инновация! Нигде в мире!

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Производители консервов зачастую на банках пишут состав, который не соответствует действительности. Они заменяют один продукт другим, более дешевым. Например, вместо сайры кладут сардину или сельдь. С этим хотят бороться и ввести маркировку на товар.

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