С 1 декабря власти начнут эксперимент по маркировке консервов

С 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года правительство запустит эксперимент по маркировке консервов из мяса, рыбы, мясных субпродуктов, овощей, фруктов, грибов и ягод. Об этом узнали «Известия».
Также маркировка затронет отдельные виды бакалейной продукции, например, чипсы, сухарики, начос и соусы.
По данным НИФИ Минфина, доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных — 11,5%, соусов — 40%, чипсов — почти 14%, а консервированных овощей и фруктов — 33%. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы: около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой, — сказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.
В начале 2023 года Россельхознадзор обнаружил 524 тонны рыбных консервов, в которых производители заменяли сайру более дешевой сардиной.
9 ноября правоохранители в Московской и Владимирской областях нашли нелегальные заводы по производству консервированных продуктов. Предприятия указывали на банках рыбных консерв состав, который не соответствует действительности.
— Мы не понимаем, как реально маркировка поможет решить проблемы фальсификата, контрафакта и нелегального оборота. При этом внедрение будет стоить больших расходов и администрирования. Не стоит забывать и про большое неудобство для кассиров и покупателей, — сказал председатель Рыбного союза Александр Панин.
Минпромторг уже предлагал начать эксперимент с маркировкой консервов с 1 апреля 2022 года, но тогда правительство не поддержало инициативу.
Комментарии5
Непонятно как маркировка спасает от фальсификата? Маркировка молочной продукции ни от чего не спасла , только цены выросли
ТатьянаГлавный бухгалтер
Каким образом маркировка защитит от подмены рыбы??? На кого расчитана эта сказка?
Нет
На каждой банке с этикеткой "Сайра" и селедкой внутри есть выштампованная маркировка. Если прилепить ещё и наклейку - селедка в банке превратится в сайру?
Ирина
По крайней мере дороже станет, что уже само по себе добавит доверия к данному продукту😅
Ирина
Это будет новый продукт "Сайра со вкусом селёдки". Инновация! Нигде в мире!