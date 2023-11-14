ФНС с 13 ноября начнет исключать высокорискованные компании и ИП из госреестров

Вступили в силу изменения в Федеральный закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ, который позволяет налоговикам исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП компании и предпринимателей за подозрительные операции.
Группу риска будет определять платформа Центробанка «Знай своего клиента».
Если в течение шести месяцев юрлицо или ИП сможет оспорить обвинение в отмывании доходов, то ФНС не исключит бизнес из госреестров. Апелляция рассматривается в Межведомственной комиссии при ЦБ или в суде.
С 13 ноября расширили перечень оснований для отказа в государственной регистрации юридических лиц. Например, за недостоверные сведения об аффилированных лицах компания не сможет в течение трех лет попасть в реестры.
Крестьянские и фермерские хозяйства теперь будут включать в ЕГРИП, что позволит ИП-главам хозяйств пользоваться дополнительными мерами господдержки.
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