Когда налоговая откажет вам в переходе на УСН

Если компания хочет перейти с ОСНО на УСН с 2024 года, до 31 декабря 2023 года надо подать уведомление по форме № 26.2-1.

В нем надо указать выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В этом году 31.12 – это выходной день. Поэтому сдать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.

Перейти на УСН с 2024 года могут компании, у которых доход за 9 месяцев 2023 года не превысил 149,51 млн рублей.

Этот лимит считают так: лимит по НК 112,5 млн руб. умножают на коэффициент-дефлятор 2024 года (1,329).

Про новые лимиты по УСН с 2024 года читайте здесь.

Кстати, уведомление о переходе на УСН теперь можно сдать в МФЦ.

Было предложение сделать переход на УСН автоматическим при открытии бизнеса, но Минфин его отверг.

Не могут применять УСН компании, у которых есть филиал, которыми владеют другие юрлица (с долей от 25%). Также не смогут перейти на УСН фирмы, у которых остаточная стоимость ОС составляет более 150 млн рублей.

Все эти запреты ФНС отслеживает и компанию не переведут на УСН, если: заявление подано с опозданием;

есть филиал;

есть учредители-юрлица с долей более 25%;

стоимость ОС более 150 млн рублей;

доходы за 9 месяцев прошлого года больше лимита.

Кстати, форма № 26.2-1 – рекомендованная. Если компания подала уведомление о переходе на УСН в произвольной форме, отказа быть не должно.