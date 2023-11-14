Когда налоговая откажет вам в переходе на УСН

В нем надо указать выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов».
В этом году 31.12 – это выходной день. Поэтому сдать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.
Перейти на УСН с 2024 года могут компании, у которых доход за 9 месяцев 2023 года не превысил 149,51 млн рублей.
Этот лимит считают так: лимит по НК 112,5 млн руб. умножают на коэффициент-дефлятор 2024 года (1,329).
Про новые лимиты по УСН с 2024 года читайте здесь.
Кстати, уведомление о переходе на УСН теперь можно сдать в МФЦ.
Было предложение сделать переход на УСН автоматическим при открытии бизнеса, но Минфин его отверг.
Не могут применять УСН компании, у которых есть филиал, которыми владеют другие юрлица (с долей от 25%). Также не смогут перейти на УСН фирмы, у которых остаточная стоимость ОС составляет более 150 млн рублей.
Все эти запреты ФНС отслеживает и компанию не переведут на УСН, если:
заявление подано с опозданием;
есть филиал;
есть учредители-юрлица с долей более 25%;
стоимость ОС более 150 млн рублей;
доходы за 9 месяцев прошлого года больше лимита.
Кстати, форма № 26.2-1 – рекомендованная. Если компания подала уведомление о переходе на УСН в произвольной форме, отказа быть не должно.
Кто имеет право применять УСН и при каких условиях
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