Самозанятые из Московской области получили 200 займов от регионального Фонда микрофинансирования

За три года самозанятые, которые зарегистрированы в Московской области, получили от Фонда микрофинансирования 200 займов на общую сумму больше 80 млн рублей. Об этом сказано на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В 2021 году займы Фонда стали доступны и для самозанятых региона. На сегодняшний день с помощью этого инструмента они смогли привлечь более 80,4 млн рублей для решения своих бизнес-задач, — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Размер максимального займа для самозанятых составляет 5 млн рублей.

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